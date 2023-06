Apple Music su iOS 17 si rifà il trucco, e arriva la funzione tanto attesa

Un solo sguardo alla prima beta di iOS 17 è bastato agli appassionati di musica per notare le novità che gli utenti iPhone possono aspettarsi da Apple Music quando questa nuova versione del sistema operativo sarà rilasciata al pubblico.

È vero che si tratta ancora di una beta, quindi alcune delle cose che vi segnaliamo oggi potrebbero anche essere ritirate per qualsiasi motivo e non arrivare più, ma allo stato attuale aggiornando il telefono questo autunno si otterranno diversi benefici dal punto di vista musicale.

Dissolvenza incrociata

Forse il più atteso e desiderato è la dissolvenza incrociata, che già troviamo persino sulla controparte Android ma non su iPhone o iPad. L’unico Apple ad offrirla oggi è il Mac, ed è qualcosa che gli utenti vogliono da un pezzo perché cambia completamente il modo di ascoltare la musica. Apple dice che attivandola “la musica sembra non fermarsi mai” poiché il passaggio da un brano all’altro viene ammorbidito da una sfumatura audio anziché esser troncato di netto.

Va tuttavia avvisato chi sta provando la beta perché ancora non è arrivato il momento di provare questa funzione: chi l’ha attivata riferisce che a quel punto l’app verrà bruscamente interrotta ogni volta che si toccherà la scheda Musica nell’app Impostazioni. Un bug, ovviamente, figlio di questa primissima versione e che, se la funzione resterà, sarà sicuramente corretto prima del rilascio autunnale.

Design

Un altro cambiamento degno di nota riguarda l’interfaccia, modificata lievemente qui e là, con il più grande aggiornamento rilevato nel lettore musicale, dove adesso una grafica a schermo interno per gli album che già la supportano fa sì che la copertina si fonda armoniosamente con i controlli posti nella metà inferiore dello schermo.

Playlist collaborative

E poi ci sono le playlist collaborative: al momento i dettagli emersi sono pochi, ma da una schermata in cui si intravede la playlist chiamata Game Night si scopre che si potrà scoprire chi ha aggiunto una determinata canzone dall’immagine del profilo affiancata al titolo, un po’ come accade già oggi con la versione attuale del Friends Mix di Apple Music.

Da un nuovo pulsante visibile in alto si dovrebbe poter gestire i membri del gruppo aggiungendone di nuovi o rimuovendo quelli già presenti, e dal testo si scopre inoltre che ci dovrebbe essere un modo per “reagire” alle canzoni preferite.

Questa è l’unica funzione musicale che (dice Apple) dovrebbe arrivare soltanto a fine anno, quindi tramite iOS 17.0.1 o successive e non con la primissima versione di settembre.

Altre piccole novità Apple Music iOS 17

Sono previste poi altre piccole aggiunte come lo Shareplay per il CarPlay, grazie al quale i passeggeri potranno aggiungere nuovi brani da ascoltare o controllare la riproduzione musicale in corso dai loro dispositivi.

E poi testi più grandi per i brani in cui non è possibile sincronizzarlo con l’audio, e un nuovo pulsante a forma di stella che, forse, servirà per aggiungere più facilmente un artista tra i preferiti, anche se non è escluso che possa trattarsi di qualcosa di completamente diverso.

