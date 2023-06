Volete un drone 4K con GPS? Eccolo servito a 93 euro

Se siete alla ricerca di un drone che vi faccia divertire spendendo poco, ma senza rinunciare a qualche caratteristica interessante, ecco allora il modello che fa per voi. Lo si può acquistare direttamente a questo indirizzo a meno di 93 euro con spedizione gratis.

Si tratta di un drone che riprende dagli ultimi modelli di mavic la forma e il design. Di piccole dimensioni, non rinuncia ad un sistema di due camere (frontale e sul fondo), potendo registrare video con risoluzione fino a 4K. Naturalmente, non offrire la stessa qualità di immagine di un drone che costa 10 volte tanto, ma non rinuncia al modulo GPS installato a bordo, che consente un volo stabile, oltre ad un posizionamento in volo sempre puntuale e preciso.

Non solo, la presenza del GPS garantirà anche la massima sicurezza, perché sarà possibile seguire il ritorno a casa automatico con la pressione di un solo tasto sul radiocomando.

Il drone in questione non rinuncia nemmeno a motori brushless 1504, molto potenti e longevi. Ha una batteria da 7.6V 3000mAh 16.28wh che offrono fino a 25 minuti di volo, la stessa autonomia di un drone di fascia alta.

Il drone si connette al radiocomando tramite WiFi, e permette di raggiungere distanze di oltre 1Km, se l’ambiente circostante lo permette ed è libero da ostacoli. Quanto alla qualità video, la camera frontale e quella sul fondo consentono di registrare filmati a 3840 x 2160P.

Il drone è compatibile sia con Android che con iPhone, ha dimensioni di 27*23*5.5cm e pesa appena 243 grammi.

Potete acquistarlo direttamente a questo indirizzo al prezzo di 92,99 euro con spedizione gratis.