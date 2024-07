Rivian crede nella filosofia Apple e per questo dice no a CarPlay nelle sue auto elettriche

Pubblicità

Apple ha mostrato di recente quali saranno le potenzialità del nuovo CarPlay, il sistema di infotainment per l’auto, che presto verrà rivoluzionato per dare spazio a nuove funzionalità. Eppure, c’è chi ha già deciso di non adottarlo.

Si tratta di Rivian, che ha condiviso la propria posizione in merito all’interno dei una recente intervista. La decisione di non salire sul carro del nuovo CarPlay di Apple si giustifica con la ricerca della società di creare un’esperienza digitale ben integrata e senza soluzioni di continuità. Questo obiettivo non sarebbe possibile con ‌CarPlay‌.

In sostanza, il CEO della casa automobilistica ha deciso di seguire proprio le orme di Apple. Così come la MNela ha scelto di sviluppare iOS e macOS, invece che utilizzare il sistema operativo Windows o Android, anche Rivian preferirà sviluppare il proprio sistema in casa:

C’è una ragione che, ironicamente, è molto coerente con l’etica di Apple, per cui vogliamo controllare l’ecosistema

Come dargli torto, in teoria. Il rifiuto di Rivian di non adottare ‌CarPlay‌ nasce dalla volontà di mantenere il controllo sull’intera esperienza utente all’interno dei propri veicoli. La società ha evidenziato l’incapacità di ‌CarPlay‌ di “sfruttare altre parti dell’esperienza del veicolo” e questo richiederebbe agli utenti di uscire dall’app di Apple per disporre di funzioni come l’apertura del bagagliaio anteriore.

Nella stessa intervista, però, non sono mancati elogi, seppur indiretti, al sistema di Apple. Il CEO ha, infatti, riconosciuto anche i feedback negativi dei clienti riguardo le carenze attuali nei sistemi di mappatura e navigazione di Rivian, un settore in cui invece ‌CarPlay‌ eccelle. Ovviamente, lo stesso ha dichiarato come e quanto la società stia lavorando attivamente per migliorare questi aspetti.

Nonostante la mancata adozione di ‌CarPlay‌, Rivian prevede di incorporare molte delle funzionalità presenti su CarPlay: ad esempio, l’azienda ha già integrato Apple Music con supporto per l’Audio Spaziale con il CEO che ha espresso tutta la sua ammirazione per i prodotti Apple e ha ribadito la forte relazione tra le due aziende.

Non solo Rivian…

L’assenza di ‌CarPlay‌ nei veicoli Rivian non sarà una scelta unica nel settore automobilistico. Anche Tesla, è noto, non ha mai adottato questa piattaforma, mentre più di recente General Motors ha deciso di abbandonare il supporto per CarPlay e Android Auto nei suoi futuri modelli di veicoli elettrici.

Al contrario, marchi di lusso come Porsche e Aston Martin adotteranno la prossima generazione di CarPlay.

Nell’ambito della WWDC24 (conferenza sviluppatori), Apple ha svelato anche nuove immagini e specifiche della futura generazione di CarPlay, il software che permette di gestire alcune funzioni dell’iPhone sul display dell’automobile (qui un nostro articolo con tutto quello che bisogna sapere su CarPlay).