Il Gruppo Volkswagen lancerà un pick-up e un SUV rugged 100% elettrici negli Stati Uniti. A riferirlo l’azienda stessa, indicando la decisione del Consiglio di Amministrazione, è confermata anche dal Consiglio di Sorveglianza del Gruppo.

I veicoli saranno progettati, sviluppati e prodotti negli Stati Uniti per i Clienti americani. A tal fine sarà istituita un’azienda separata e indipendente con cui il Gruppo porterà il brand americano Scout nel mercato dei veicoli elettrici. I primi prototipi saranno presentati nel 2023, con inizio della produzione nel 2026. L’azienda ha fatto sapere che i veicoli elettrificati Scout saranno costruiti su un nuovo concetto di piattaforma tecnica che consentirà di realizzare pick-up e R-SUV più in linea con questo segmento di mercato rispetto all’attuale gamma del Gruppo Volkswagen.

Arno Antlitz, CFO del Gruppo ha spiegato: “La società che costituiremo quest’anno sarà considerata un brand a sé stante all’interno del Gruppo Volkswagen e verrà guidata in modo indipendente, in linea con il nuovo modello di gestione del Gruppo: piccole unità che agiscono in modo agile e hanno accesso alle nostre piattaforme tecnologiche per sfruttare le sinergie”.

Il CEO Herbert Diess ha dichiarato: “Dopo la decisa inversione di tendenza per il Gruppo Volkswagen negli Stati Uniti, stiamo ora cogliendo l’opportunità di rafforzare ulteriormente la nostra posizione in uno dei più importanti mercati in crescita per i veicoli elettrici. L’elettrificazione ci offre l’opportunità storica di entrare come Gruppo in un segmento molto interessante, quello dei pick-up e degli R-SUV”, sottolineando l’ambizione di diventare uno dei player principali nel mercato statunitense.

