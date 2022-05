Terrorizzava gli autori di una newsletter contro eBay, condannato ex dirigente

Un ex dirigente di eBay si è dichiarato colpevole, complice di partecipazione a uno schema per spaventare gli autori di una newsletter, e che prevedeva l’invio di ragni vivi e altri inquietanti articoli agli indirizzi di residenza degli autori del bollettino online.

L’ex dirigente in questione si chiama David Harville, e in eBay aveva il ruolo di director of global resiliency; oltre ad Harville, sono stati condannati altre sei persone che hanno ammesso di avere svolto ruoli attivi nella campagna di molestie contro una coppia del Massachusetts che diffondeva la newsletter EcommerceBytes, considerata dai dirigenti di eBay critica nei confronti dell’azienda.

Tra le azioni messe in atto dal gruppo, l’invio nella dimora della coppia di scarafaggi vivi, una corona funebre e libri su come sopravvivere alla perdita del coniuge, azioni compiute nella speranza di mettere fine alla pubblicazione di articoli negativi su eBay.

Dipendenti di eBay – spiega The Guardian – sarebbero stati invogliati a creare falsi account social e inviare messaggi di posta elettronica minatori alla coppia, e diffondere anche l’indirizzo di residenza questi ultimi.

Harville e le altre persone coinvolte, sono stati incriminati nel giugno 2020; secondo le autorità le azioni in questione sarebbero state orchestrate da dirigenti del team dirigenziale dopo che nella newsletter era apparso un articolo nel quale si parlava di una causa intentata da eBay contro Amazon, accusata di accaparrare suoi venditori.

James Baugh, un diverso dirigente di eBay, lo scorso mese è stato condannato per avere tenuto riunioni di coordinamento per campagne persecutorie contro gli autori della newsletter “incriminata” e per avere chiesto ad Harville di recarsi con lui a Boston per spiare la coppia installando localizzatori GPS nelle loro auto. Nel corso della permanenza a Boston, Baugh e Harville avrebbero discusso di cosa lasciare sul porticato della casa della coppia, compresa una busta di escrementi.