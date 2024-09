Forno Microonde Candy con grill, solo 59,99 € in offerta speciale

Pubblicità Un forno a microonde a solo 59,99 €. Ecco l’occasione per completare la cucina oppure per aggiungere un secondo accessorio ad un appartamento al mare o in montagna o magari per chi da studente vive fuori sede. Quello di cui parliamo è il Candy CMG2071DS che viene presentato a questo eccezionale prezzo in offerta a tempo, rappresentando così un ghiotta occasione di acquisto e di risparmio. Nonostante il prezzo siamo di fronte ad un prodotto particolarmente completo. Non manca infatti nulla. Ecco le caratteristiche VENTOLA DI RAFFREDDAMENTO: la ventola si attiva superati i 2 minuti di cottura per garantire la durata del forno nel tempo

MICROONDE + GRILL: grazie alla combinazione di microonde e grill non serve acquistare un altro forno

PROGRAMMA DEFROST: seleziona il peso dell’alimento o il tempo di scongelamento e il forno penserà a tutto

FUNZIONE START EXPRESS: la funzione che ti permette di impostare automaticamente il forno alla massima potenza per 30 secondi

EASY TOUCH: seleziona il peso del cibo da cuocere grazie ai comandi easy touch e il Forno a Microonde Candy sceglierà automaticamente tempo di cottura e potenza Il forno Candy CMG2071DS ha una potenza di 700W e una capacità di 20 litri. Da questo punto non è quindi il top ma per una single o una coppia è perfetto. La perfezione si raggiunge anche per il prezzo. Un forno a micronde con queste caratteristiche è il prezzo più basso possibile. Tanto più perchè parliamo di un marchio noto. Il costo di listino in effetti sarebbe 100€. Click qui per comprare

