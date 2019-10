Wacom, tavolette e digitalizzatori di appunti in sconto su Amazon

Se volete potenziare l’arte del disegno al computer, se siete studenti che prendono tanti appunti a penna e vorrebbero poi poterli elaborare in un lampo dal PC oppure se lavorate molto con documenti e moduli da firmare digitalmente, trovate ciò che fa per voi in casa Wacom.

Fare però questo genere di acquisti in questi giorni è anche conveniente perché grazie alle offerte della settimana su di Amazon è possibile comprare tavolette grafiche, signature set e digitalizzatori di appunti in offerta con sconti che sfiorano anche il 30%.

I prodotti in promozione sono sei ed abbracciano le categorie di utilizzo professionale di cui abbiamo accennato poc’anzi, in qualche caso offrendo anche più di un’alternativa. Per il disegno digitale si possono infatti acquistare tavolette grafiche classiche oppure versioni potenziate dalla presenza di un display che semplifica ulteriormente le operazioni.

Come dicevamo ci sono anche strumenti che consentono di prendere appunti e disegnare su carta ed avere un’esatta copia di quel che si è disegnato ma in digitale, per poterla poi elaborare ancora più rapidamente al computer.

Tutti questi prodotti, come dicevamo, sono in offerta della su Amazon all’interno di questa e di quest’altra pagina: per semplificarvi le cose ve li elenchiamo anche di seguito con l’apposito box dove trovate immagini, descrizione e link per l’acquisto.

WACOM Bamboo Folio A5 Digitalizzatore Appunti su Carta con Cover / Blocco Note Digitale per Disegno e Appunti Digitali Grigio Scuro / Compatibile con Smartphone e Tablet Android, iOS e Windows In offerta a € 125,90 – -10%

20 ott 2019

WACOM Bamboo Slate A5 Smartpad / Digitalizzatore di Appunti e Disegni su Carta, Grigio Chiaro / Compatibile con Smartphone e Tablet Android, iOS e Windows In offerta a € 93,54 – -10%

20 ott 2019

Wacom DTH-1320A-EU Cintiq Pro Display Interattivo Full HD con Penna, Tavoletta Grafica, Pen&Touch 8192 Livelli di Pressione, 13 Pollici, Nero In offerta a € 749,00 – -10%

20 ott 2019

Wacom KP-501E-01 Grip Penna per Cintiq e Intuos 4/5/Pro, Nero In offerta a € 68,38 – -10%

20 ott 2019

Wacom KP-503E-01 PRO Penna per Cintiq e Intuos 4/5/Pro, con Custodia, Nero/Argento In offerta a € 68,38 – -10%

20 ott 2019

Tavoletta grafica Wacom Intuos Pro (dimensione: S) / Tavoletta professionale Small, inclusa penna Wacom Pro Pen 2 con punte di ricambio, premiata per il miglior design, compatibile con Windows e Apple In offerta a € 206,99 – -10%

20 ott 2019



Wacom Intuos Pro Medium Paper Edition Tavoletta Grafica con penna sensibile alla pressione / Funzione digitalizzazione per disegno su carta / kit wireless incluso / Per Mac e PC / Nero In offerta a € 360,06 – -10%

20 ott 2019

Wacom Intuos Pro Medium PTH-660 Tavoletta Grafica con penna sensibile alla pressione, Tasti di comando personalizzabili, Kit wireless incluso, Compatibile con Windows e Mac, Nero In offerta a € 289,79 – -10%

20 ott 2019

Wacom STU-430-SP Signature Set, Include Tavoletta con Penna e Software Sign Pro PDF (licenza illimitata) – In offerta a € 201,59 – -10%

20 ott 2019

Wacom Intuos M Tavoletta Bluetooth Pistacchio con Penna – Tavoletta Grafica Wireless per dipingere, disegnare ed editare foto con 3 software creativi inclusi da scaricare *, Windows & Mac compatibile In offerta a € 154,79 – -10%

20 ott 2019

Vi ricordiamo che le tavolette wacom appaiono anche nella lista delle offerte del giorno. Per quelle vi inviatiamo a leggere la nostra consueta rassegna giornaliera.