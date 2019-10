Il nuovo motore Metal di Final Cut Pro X migliora notevolmente le prestazioni

Pochi giorni addietro Apple ha aggiornato Final Cut Pro X con un nuovo motore Metal che incrementa le prestazioni su un vasto insieme di sistemi Mac ed è giè pronto per sfruttare la potenza dei Mac Pro in arrivo, l’alta gamma dinamica di Apple Pro Display XDR. Apple ha aggiornato anche Motion e Compressor con il motore Metal, ottimizzazioni delle prestazioni per Mac Pro e supporto per Pro Display XDR.

L’aggiornamento di Final Cut Pro integra un nuovo motore basato su Metal che migliora la riproduzione e accelera le attività grafiche, come il rendering, gli effetti in tempo reale e l’esportazione, sui Mac compatibili con Metal. Apple spiega cheg gli editor video che utilizzano macchien come il MacBook Pro da 15″, potranno contare su prestazioni fino al 20% più veloci; e chi usa iMac Pro vedrà un incremento fino al 35%.

Il sito BareFeats ha eseguito delle prove mettendo a confronto Final Cut Pro 10.4.7 con Final Cut Pro 10.4.6 evidenziando effettivamente le migliorie che è possibile ottenere, non solo con macOS 10.15 Catalina ma anche con macOS 10.14 Mojave. Nei grafici che vedete qui allegati, la legenda “Pro Vega 64” fa riferimento all’iMac Pro 8-core con GPU Radeon Pro Vega 64; la voce “Radeon VII” fa rifimento all’iMac Pro 8-core con GPU esterna Radeon VII. Il test è stato eseguito esportando il progetto BruceX in Master File Apple ProRes 4444 XQ.

Apple spiega che anche Motion e Compressor sfruttano il nuovo motore di rendering basato su Metal, per una migliore riproduzione e grafica accelerata. Entrambe le app sono in grado di sfruttare GPU multiple, macchine clon CPU fino a 28 core CPU come i Mac Pro 2019 in arrivo, la potenza delle schede Afterburner e il supporto di workflow HDR professionali su Pro Display XDR.

