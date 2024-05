Adobe Lightroom, ora con Rimozione Generativa e Sfocatura Obiettivo

Pubblicità

Adobe ha rilasciato l’aggiornamento maggio 2024 di Adobe Lightroom per sistemi desktop (macOS e Windows, versione 7.3), iPhone/iPad (versione 9.3) e Android (versione 9.3). Tra le novità di questa versione, la funzione di Eliminazione delle distrazioni da una foto con la “Rimozione generativa”: Adobe spiega che è possibile rimuovere facilmente oggetti indesiderati e distrazioni in una foto grazie al’IA generativa di Adobe Firefly. Una volta identificato ed evidenziato un oggetto usando la maschera pennello, Adobe Firefly lo rimuove automaticamente e genera un riempimento che si mescola perfettamente con il resto del fotogramma.

Altra novità è la possibilità di aggiungere delle sfocatura estetiche alle foto con “Sfocatura obiettivo“; anche questa funzione sfrutta l’IA e offre un rilevamento migliorato del soggetto, la possibilità di creare predefiniti personalizzati, opzioni di Perfezionamento, impostazioni di modifica in batch e il cursore Intervallo focale per un maggiore controllo sull’intervallo di messa a fuoco.

Nella versione desktop ora è possibile modificare le foto e i video archiviati localmente, senza importarli o sincronizzarli nel cloud; si possono, inoltre, creare cartelle per una migliore organizzazione e gestirle come preferiti. Sempre nella versione desktop ora è possibile modificare i video utilizzando i comandi Curva di Lightroom. Lo strumento Curva offre maggiore controllo sulla gamma tonale e sul contrasto nei video (linterruttore Perfeziona saturazione non è disponibile durante la modifica dei video utilizzando i comandi Curva).

Sono supportate nuove fotocamere e sono integrate varie migliorie minori (nella versione per macchine desktop ad esempio, è possibile perfezionare un singolo colore in una foto con lo strumento Colore punto; nella versione per dispositivi mobili come iPadOS,iOS e Android, il pannello Geometria è stato unito al pannello Ritaglio).

Le nuove funzionalità sono gratuite per gli utenti che aggiornano l’applicazione. I piani in abbonamento partono da 12,19 €/mese.