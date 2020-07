Wall Street Journal: “Basta con Chrome. Safari e Edge sono semplicemente migliori”.

Il tech columnist senior del Wall Street Journal in articolo ha invitato i lettori a smettere di usare il browser Google Chrome, spiegando che Safari e Edge “sono semplicemente migliori”.

“Certo, Chrome vanta una quota di mercato tra i browser superiore a Firefox, Safari e Edge ma tutti questi sono effettivamente diventati piuttosto validi negli ultimi anni”, spiegando che anche Microsoft Edge – basato su Chromium (lo stesso “motore” di Chrome), è superiore in termini di performance e consumo di batteria ed è disponibile anche per Mac.

“Nella mia settimana di test, Edge su WIndows ha usato il 5% di risorse in meno rispetto a Chrome; Safari ha usato il 10% di risorse in meno nei miei test sul Mac. Firefox, purtroppo, ha richiesto la stessa potenza di Chrome.

Google ha promesso che risolverà i problemi di consumo eccessivo della batteria, in particolare su Mac, migliorando il problema del throttling delle schede, dando priorità alle schede attive e limitando il drenaggio di risorse da parte delle schede aperte in background. Questi miglioramenti dovrebbero riflettere un impatto notevole sulla batteria e sulle performance.

Il browser di Google è stato più volte criticato per l’uso della memoria RAM, per l’eccessivo consumo della batteria, della CPU e per problematiche legate alla privacy (l’ultima polemica è il tracciamento anche quando è attiva la modalità Incognito).

A maggio di quest’anno, Google ha avviato la sperimentazione di strumenti che dovrebbero permette di limitare le pubblicità invasive che consumano eccessivamente le risorse dei dispositivi mobili, come batteria, con funzionalità nuove che dovrebbero essere pronte per la fine di agosto.

