Razer Deathadder V2 Mini, il mouse Razer più venduto ora è piccolo e leggero

Con soli 62 grammi di peso, il nuovo Razer DeathAdder V2 Mini è un mouse da gaming ultra-leggero e studiato appositamente per mani di piccole dimensioni. Progettata per consentire sia lo stile di presa a palmo che ad artiglio per una migliore maneggevolezza, la sua forma assicura un elevato comfort durante le lunghe sessioni di gioco.

Senza compromettere la sua resistenza strutturale, il telaio ha perso ancora più peso, per consentire di compiere spostamenti senza sforzo e di giocare per ore nel comfort più totale. Ultimo nato nella famiglia DeathAdder, si tratta sostanzialmente della versione miniaturizzata di un mouse per videogiocatori che la nostra redazione ha favorevolmente recensito a gennaio. E’ dotato degli optical mouse switch di Razer, che garantiscono un ciclo di vita fino a 70 milioni di clic ed offrono un tempo di risposta di 0,2 millisecondi, oltre ad un sensore ottico da 8.500 DPI che traccia il movimento del mouse senza perdita di controllo da un lato e una migliore precisione dall’altro.

Grazie all’uso di un fascio di luce infrarossa al posto del contatto fisico per registrare ogni clic, questo tipo di attuazione elimina la necessità di ritardi per la neutralizzazione del rimbalzo e non causa mai clic involontari. Come il suo fratello maggiore mantiene il design ergonomico destro e presenta sei pulsanti programmabili – di cui 2 laterali sulla parte sinistra e uno accanto alla rotellina – tramite Razer Synapse 3, archiviazione dei profili on-board per un facile accesso alle impostazioni personali ovunque ci si trovi e piedini per mouse in 100% PTFE (lo stesso materiale impiegato per il rivestimento delle pentole antiaderenti – per una migliore scorrevolezza su qualsiasi superficie. Integra inoltre l’illuminazione Razer Chroma RGB con 16,8 milioni di opzioni colore personalizzabili.

Parallelamente al lancio del nuovo mouse, l’azienda ha presentato anche il nuovo Razer Mouse Grip Tape, una serie di nastri antiscivolo che assorbono il sudore e possono essere applicati sulla parte superiore e laterale del mouse migliorandone ancor di più la maneggevolezza. E’ incluso nella confezione e sarà anche disponibile per l’acquisto per la maggior parte dei mouse Razer più recenti.

Il nuovo Razer DeathAdder V2 Mini è già in vendita sul sito ufficiale e prezzo i rivenditori autorizzati al prezzo di 59,99 euro. Sarà presto disponibile anche su Amazon.