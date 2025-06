Con iOS 26 tracciamento universale dei pacchi ne Wallet

Durante la WWDC 2025, Apple ha presentato iOS 26 e l’attenzione si è concentrata soprattutto sulla nuova interfaccia “Liquid Glass” e sull’arrivo di Apple Intelligence, ma tra le tante novità, piccole e grandi, c’è ne sono un paio molto interessanti in Wallet. Uno di questi, in un mondo fatto di emcommerce, indispensabile per chi fa acquisti online: il tracciamento universale dei pacchi direttamente in Wallet.

Il tracciamento esce da Apple Pay

Finora, Wallet permetteva di tracciare ordini e consegne, ma solo se erano stati effettuati con Apple Pay. Era una funzione utile, ma molto limitata. Con iOS 26, questo limite viene finalmente rimosso: grazie ad Apple Intelligence, l’app sarà in grado di analizzare le email ricevute dai corrieri e dai merchant, estrarre in automatico i dati di spedizione e mostrarli sotto forma di una scheda interattiva nel Wallet.

In altre parole, anche acquisti effettuati al di fuori di Apple Pay potranno essere tracciati direttamente in Wallet, senza bisogno di copiare e incollare codici o aprire app dedicate. Il sistema riconosce i messaggi utili, li riassume e li presenta in modo coerente, aggiornandoli con notifiche sullo stato della consegna.

È importante però sottolineare che il funzionamento della funzione dipende dalla presenza di email con i dettagli di tracciamento. Alcuni servizi, come Amazon, non inviano email contenenti il numero di tracking e preferiscono invece mostrare lo stato della spedizione solo all’interno della loro app o sito web.

In questi casi, Wallet non potrà intercettare automaticamente la consegna. Al contrario, merchant che inviano email complete, con i dettagli di spedizione ben formattati, saranno compatibili senza nessun aggiustamento.

Come attivare la funzione

Va detto che per il momento, il nuovo tracciamento pacchi è disponibile solo nella beta sviluppatori di iOS 26, ed è contrassegnato con un’etichetta “beta” anche all’interno delle impostazioni. Chi ha già installato la versione preliminare può attivarlo andando in:

Impostazioni > Wallet e Apple Pay > Apple Pay Defaults > Order Tracking, e da lì abilitare l’opzione “Orders Found in Mail”.

Una volta attivata, la funzione si occupa di scansionare in locale le email presenti in Mail.app, alla ricerca di conferme d’ordine e codici di tracking. Apple assicura che il tutto avviene in modo sicuro e privato, secondo i principi di elaborazione on-device introdotti con Apple Intelligence.

Va precisato che al momento la funzione è presente nella beta in inglese del sistema operativo ma non nella versione in Italiano. Non è quindi chiaro se la versione nella nostra lingua sarà o meno disponibile. Il comunicato stampa dove si fa esplicitamente riferimento a questa funzione non è mai stato tradotto in Italiano e quindi manca anche questo riferimento.

Quel che è certo è che provando a cambiare zona senza cambiare lingua, l’interruttore appare (anche se non tradotto). Potrebbe quindi essere in gioco, come per le nuove funzioni di Telefono, di qualche cosa legato all’intervento dell’AI e ai modelli linguistici che potrebbero non essere interamente pronti per l’italiano

Ma potrebbe essere anche una scelta che limita la funzione al mercato americano visto che non abbiamo trovato traccia dell’opzione neppure selezionando la lingua e la zona “Francia”.

In alternativa potrebbe anche essere un semplice ritardo con la sperimentazione legata solo al mercato americano e quando pronta la funzione arriverà anche alle nostre latitudini.

Quando arriverà

Un punto di partenza per capire di più potrebbe essere la beta pubblica di iOS 26 attesa per luglio o magari più avanti quando arriverà versione finale in autunno, in concomitanza con l’arrivo della nuova linea iPhone 17.

L’integrazione tra AI e Wallet è solo una delle tante funzioni che iOS 26 sta trasformando in strumenti più intelligenti, proseguendo l’idea di automatizzare le operazioni quotidiane senza complicare l’esperienza d’uso.

Non solo tracking

Oltre al tracciamento pacchi, Wallet in iOS 26 accoglie, come detto, anche boarding pass rinnovati con Live Activities, mappe aeroportuali e tracciamento bagagli tramite AirTag.

E sempre nell’app, arriverà anche il supporto per ID digitali creati con passaporto USA, a conferma di una strategia che punta a trasformare Wallet in un contenitore universale e intelligente per tutto ciò che serve nei movimenti quotidiani.