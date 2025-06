Con watchOS 26 basterà un tocco per richiamare impostazioni delle app

Di watchOS 26 si è parlato finora molto poco. Farà parte del processo di cambiamento del nome (doveva chiamarsi watchOS 12) e sarà sottoposto anche a una revisione della grafica. Ma che cosa farà davvero di nuovo?

Un indizio su una funzione piccola ma significativa è emerso nelle ultime ore: sarà finalmente possibile aprire scorciatoie di app di terze parti direttamente dal Centro di Controllo.

La novità è rilevante, soprattutto considerando cos’è e come funziona oggi il Centro di Controllo.

Parliamo di quella schermata compatta che si apre premendo il tasto laterale dell’Apple Watch. Attualmente mostra una serie di pulsanti rapidi per azioni essenziali: attivare la modalità aereo, controllare la batteria, accendere la torcia, far suonare l’iPhone, attivare il Wi-Fi e poco altro. È pensato per avere tutto il necessario “a portata di polso”, ma finora è stato limitato alle sole funzioni di sistema predefinite da Apple.

Con watchOS 26, invece, Apple sembra intenzionata ad aprire questa schermata anche alle app di terze parti, permettendo agli utenti di aggiungere scorciatoie personalizzate e agli sviluppatori di creare comandi rapidi integrabili. La novità si baserà su una nuova API che consentirà di realizzare controlli interattivi: pulsanti in grado di avviare azioni specifiche o mostrare informazioni in tempo reale, proprio come accade oggi con i widget o i comandi rapidi di sistema.

Il meccanismo ricorda quanto già introdotto su iPhone con iOS 18, che ha rivoluzionato il Centro di Controllo con layout più flessibili, una galleria ampliata di comandi e il supporto alle app esterne. Come spiegato in questo approfondimento, ora è possibile modificare i pulsanti, scegliere i preferiti, usare il tasto Azione e personalizzare anche la schermata di blocco.

Come già accennato, l’annuncio ufficiale dovrebbe arrivare durante la WWDC 2025, la conferenza annuale degli sviluppatori Apple in programma dal 9 al 13 giugno. Durante il keynote di apertura sono attese novità per iOS, iPadOS, macOS, tvOS, visionOS e — più in generale — una maggiore integrazione dell’intelligenza artificiale nelle piattaforme Apple.

Macitynet seguirà l’evento in diretta, con aggiornamenti, analisi e articoli di approfondimento su tutte le novità.