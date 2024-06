Con iOS 18 possibile personalizzare i pulsanti sulla schermata di blocco

Pubblicità

Tra le tante novità di iOS 18, un piccolo cambiamento riguarda la possibilità di modificare i pulsanti Torcia (per accendere e spegnere la torcia) e Fotocamera (per richiamare la fotocamera) dalla schermata di blocco, permettendo di accedere rapidamente a funzionalità e informazioni utili, anche quando iPhone è bloccato.

È possibile modificare i controlli e mostrane altri ritenuti più utili. Sono presenti “scorciatoie” per accedere all’app Traduci, alle Note, alle funzionalità di riconoscimento di brani con Shazam e altre ancora.

Ai nuovi controlli è possibile accedere anche mediante il pulsante Azione degli iPhone 15 Pro e ‌iPhone 15 Pro‌ Max, scegliendo tra le opzioni disponibili nella galleria o eliminandoli del tutto.

Queste funzionalità di personalizzazione sono solo alcune di quelle possibili con iOS 18: è possibile organizzare app e widget in qualsiasi spazio libero della schermata Home (anche sopra al Dock, per averli a portata di mano o per incorniciare l’immagine di sfondo), accedere rapidamente a più opzioni in Centro di Controllo, cambiare l’aspetto delle icone scegliendo un effetto più scuro o sfumato, e aumentarne le dimensioni per adattare l’esperienza alle proprie necessità.

Il Centro di Controllo è stato rivisto, semplificando l’accesso alle cose che si fanno ogni giorno, e offre nuovi livelli di personalizzazione e flessibilità. È possibile accedere al volo ai controlli più usati raggruppati per tipo, per esempio, quelli per la riproduzione di contenuti multimediali o quelli per l’app Casa e la connettività. L’utente può anche aggiungere al Centro di Controllo i controlli di app di terze parti supportate, per aprire le portiere dell’auto o registrare contenuti da pubblicare sui social, tutto da un unico posto. La nuova galleria mostra l’intera serie di controlli disponibili e permette di personalizzarne la disposizione, di ridimensionarli e di raggrupparli diversamente.

