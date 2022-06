macOS Ventura, con Safari si naviga il web in compagnia

Tra le novità di macOS 13 Ventura (versione al momento nelle mani dei soli sviluppatori) c’è un modo nuovo di navigare il web in compagnia: con i gruppi di pannelli condivisi, amici, familiari e colleghi possono condividere i siti preferiti in Safari e vedere in tempo reale i pannelli che stanno visualizzando gli altri.

L’utente può anche creare un elenco di preferiti su una pagina iniziale condivisa, e anche iniziare una conversazione in Messaggi o una chiamata FaceTime direttamente da Safari (utile, ad esempio, per organizzare un viaggio insieme o fare ricerche per lo stesso progetto).

Apple spiega “Se stai organizzando un viaggio con gli amici o scegliendo un divano nuovo con la tua metà, puoi condividere i tuoi pannelli tutti insieme. E anche gli altri possono aggiungere tab se vogliono condividerli con te”.

Con Ventura, per la prima volta da quando esiste macOS, Apple ha cambiato Preferenze di Sistema, con organizzazione, interfaccia e barra laterale di navigazione tutti nuovi, ma che richiamano molto da vicino le Impostazioni di iPhone e iPad, tanto che ora cambiano nome su Mac diventando Impostazioni di Sistema. Tra le novità che migliorano interfaccia e produttività ricordiamo Stage manager che organizza e mostra in perfetto ordine tutte le app e le finestre aperte.

Nei prossimi giorni esamineremo in dettaglio le varie novità. Come accennato la beta è già disponibile per gli sviluppatori e a luglio dovrebbe arrivare la versione per i beta tester. La versione definitiva di macOS Ventura sarà disponibile in autunno come aggiornamento software gratuito.

Rispetto a macOS Monterey, Apple ha ristretto il numero di Mac sui quali sarà possibile installare il nuovo sistema. Il link da seguire sul nostro sito per le novità di macOS Ventura è questo.