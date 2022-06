watchOS 9 porta la tastiera QWERTY in italiano su Apple Watch

Apple ha introdotto per la prima volta la tastiera touch QWERTY completa in Apple Watch Serie 7 (qui la nostra recensione) con il sistema operativo watchOS 8 lo scorso anno, ma era disponibile esclusivamente con lettere e disposizione per la lingua inglese e cinese: con la nuova versione del sistema operativo watchOS 9 appena presentato la tastiera touch QWERTY supporterà altre sei lingue, tra cui anche l’italiano.

Per il momento la tastiera touch QWERTY si attiva in automatico solo per gli utenti di USA e Cina: in questo articolo spieghiamo come attivare e provare la tastiera touch QWERTY di Apple Watch Serie 7 in formato inglese anche per chi vive in Italia.

Come da tradizionale tabella di marcia di Apple, ma quest’anno con un posticipo di circa un mese per le beta pubbliche, Apple rilascia inizialmente tutte le versioni beta dei suoi sistemi operativi esclusivamente per gli sviluppatori, successivamente arrivano le corrispondenti versioni beta pubbliche per gli utenti iscritti al programma di test beta pubbliche della multinazionale di Cupertino.

Quando watchOS 9 in versione definitiva per tutti sarà rilasciato a settembre in concomitanza dei nuovi modelli Apple Watch Serie 8 attesi quest’anno, supporterà la tastiera QWERTY con formato, lettere e disposizione per Francese, Tedesco, Giapponese, Portoghese per il Brasile, Spagnolo per Spagna, America Latina e Messico, oltre naturalmente all’italiano come già indicato.

Ricordiamo che watchOS 9 supporterà tutti i modelli di Apple Watch a partire dalla Serie 4 fino ai modelli più recenti: la tastiera QWERTY sarà disponibile esclusivamente per gli utenti di Apple Watch Serie 7 e successivi.

Durante il keynote di presentazione Apple WWDC 2022 sono state presentate tutte le nuove versioni dei sistemi operativi della società e, come previsto, ognuno porta numerose nuove funzioni e strumenti per lavoro e produttività, comunicazione, multitasking, privacy e sicurezza e altro ancora.

Tutte le novità presentate da Apple nella presentazione WWDC 2022 sono riepilogate in questo articolo di macitynet.