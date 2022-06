iPadOS 16 supporta una valanga di iPad tranne due

Con il nuovo iPadOS 16 entrano in gioco tantissime novità come Stage Manager, l’app di collaborazione Freeform e tutte le altre che abbiamo già raccolto in questo articolo, ma ci sono anche notevoli potenziamenti come il supporto alle API per Metal 3 che richiedono iPad con specifiche di un certo livello per poter essere sfruttate appieno.

Ne consegue che come generalmente accade con la prima nuova versione di iPadOS che viene rilasciata in autunno, alcuni iPad restano esclusi dall’aggiornamento, mentre altri possono installarlo seppur senza poter beneficiare di tutte le modifiche.

Gli sviluppatori che desiderano provare fin da ora iPadOS 16 beta 1 in modo da poter mettere a punto le proprie applicazioni per quando l’aggiornamento sarà rilasciato pubblicamente, ma anche gli utenti che desiderano contribuire al test del sistema operativo in anticipo quando Apple rilascerà la prima beta pubblica, possono semplicemente consultare la lista che segue per scoprire se il tablet in loro possesso supporta questa nuova versione del sistema operativo.

iPad Pro (tutti i modelli)

iPad Air (3a generazione e successive)

iPad (5a generazione e successive)

iPad mini (5a generazione e successive)

Restano perciò esclusi iPad Air 2 e iPad mini 4, che si fermeranno all’ultimo aggiornamento che Apple renderà disponibile con l’attuale versione numero 15 di iPadOS, mentre la lista comprenderà anche gli iPad che saranno rilasciati questo autunno, di cui ancora non facciamo menzione perché i nomi non sono stati ufficializzati.

Così, se il vostro iPad figura in questo elenco e siete degli sviluppatori potete procedere fin da ora con l’installazione di iPadOS 16 beta 1, al contrario non ci sarà niente al mondo che possa farlo funzionare sul vostro tablet. Come sempre consigliamo comunque di non installarlo sull’iPad che usate tutti i giorni perché queste prime versioni sono spesso altamente instabili e c’è il rischio concreto di perdere tutti i dati.

Nel frattempo potete dare un’occhiata a tutte le novità principali incluse in iPadOS 16 consultando questo nostro articolo riepilogativo. Invece per tutte le novità svelate da Apple nella presentazione WWDC 2022 sono riepilogate in questo articolo di macitynet.