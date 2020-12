Waze ora supporta la Dashboard di CarPlay

Da questo momento Waze supporta la Dashboard di CarPlay. I test erano cominciati poche settimane fa, e quando ve ne abbiamo parlato a fine novembre non si sapeva ancora quando sarebbe stata resa disponibile. Per il momento non c’è l’annuncio ufficiale, ma come mostrato da un utente su Twitter poche ore fa, ora l’integrazione è pubblica e disponibile per tutti.

Per beneficiarne basta aggiornare l’app che nell’ultima versione, oltre all’integrazione con la Dashboard di Carplay, aggiunge anche il supporto all’indicatore di corsia nell’app. Per chi dispone di un’automobile con il sistema di info-tainment di Apple ed è solito utilizzare la piattaforma di Waze per muoversi in città e conoscere gli avvisi pubblicati dalla community, si tratta di un miglioramento non indifferente.

Fino ad oggi infatti, per visualizzare ad esempio i controlli audio o le altre informazioni fornite dal CarPlay, bisognava necessariamente passare da una schermata all’altra. Adesso invece, integrandosi con la Dashboard, si può mantenere aperta la mappa di Waze e contemporaneamente mostrare sullo schermo le informazioni offerte dalle altre applicazioni.

La Dashboard di CarPlay è infatti una specie di “split view”, la modalità che su iPad consente di dividere lo schermo per utilizzare due app contemporaneamente. Questa funzione è stata introdotta lo scorso anno con iOS 13 e inizialmente era supportata soltanto dall’app Mappe di Apple: attraverso iOS 13.4 la società di Cupertino ha distribuito le API agli sviluppatori per consentire loro di aggiungere il supporto alle proprie app e, come dicevamo, quella di Waze era praticamente pronta soltanto poche settimane fa.

Ora che è terminato il periodo di prova e che tutto sembra funzionare, gli sviluppatori hanno deciso di renderla pubblica: basta quindi aggiornare l’app per iPhone e iPad (la versione attuale è la 4.69) per poterne beneficiare fin da subito. Se poi volete saperne di più, potete dare un’occhiata a questo nostro approfondimento che include alcune schermate della Dashboard di CarPlay con Waze in primo piano.