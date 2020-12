WhatsApp dice addio ad alcuni iPhone e Android dal primo gennaio 2021

WhatsApp smetterà di funzionare su alcuni modelli iPhone e smartphone Android delle precedenti generazioni a partire dal primo gennaio 2021. Ecco quali modelli potranno dire addio al noto client di messaggistica istantanea.

Ci sono diversi telefoni Android e iOS che potrebbero non essere in grado di eseguire l’app, considerando che la società ritirerà il supporto per versioni di sistema operativo più datate. Secondo le FAQ di WhatsApp, il servizio sarà compatibile solo con i telefoni che eseguono il sistema operativo Android 4.0.3 o versioni successive, nonché con gli iPhone che funzionano con iOS 9 e versioni successive.

Tutti i modelli di iPhone fino all’iPhone 4 perderanno il supporto per la piattaforma di messaggistica nei prossimi giorni. I modelli di iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5S, iPhone 6 e iPhone 6S dovranno essere aggiornati all’ultima versione di sistema per continuare a funzionare.

Per Android, dispositivi tra cui HTC Desire, Motorola Droid Razr, LG Optimus Black e Samsung Galaxy S2 perderanno il supporto WhatsApp con scadenza primo gennaio 2021, quindi con la fine di quest’anno. La piattaforma di messaggistica istantanea manterrà l’app in esecuzione per telefoni selezionati con sistema operativo KaiOS 2.5.1 o più recente, inclusi JioPhone e JioPhone 2.

Per verificare quale sistema operativo è in esecuzione un iPhone, ricordiamo, è sufficiente recarsi su Impostazioni, quindi Generale e Informazioni. Gli utenti Android, invece, possono andare su Impostazioni, quindi Informazioni sul telefono per vedere quale versione di Android è in esecuzione sullo smartphone. Ricordiamo che da novembre WhatsApp ha introdotto i messaggi effimeri. Tutti gli articoli di macitynet che parlano di Facebook, WhatsApp e Instagram sono disponibili ai rispettivi collegamenti.

