Apple ha comprato i diritti per “Emancipation”, film con Will Smith

Apple ha comprato i diritti di “Emancipation“, thriller d’azione diretto da Antoine Fuqua con Will Smith che racconta la straziante fuga di Peter, uno schiavo fuggiasco che si sottrae con l’astuzia alla caccia di spietati aguzzini nella Louisiana, definito un “tortuoso” cammino verso il nord per unirsi all’esercito unionista e l’agognata libertà.

Il sito Deadline riferisce di sette offerenti per i diritti di “Emancipation”. L’offerta di Apple è definita la più grande nella storia del festival nel quale è stato presentato, il Cannes Virtual Film Market, evento virtuale concepito in sostituzione del tradizionale Festival di Cannes. Apple avrebbe pagato oltre 120 milioni di dollari ed “Emancipation” arriverà prima nei cinema e poi su Apple TV+ La produzione è prevista per l’inizio 2021. Will Smith non solo è protagonista ma anche produttore insieme a James Lassiter e Jon Mone per Westbrook Studios, Joey McFarland della McFarland Entertainment e Todd Black di Escape Artists.

Uno degli elementi-chiave che avrebbe permesso di concludere l’accordo è indicato nel rapporto tra i responsabili video di Apple Zack Van Amburg e Jamie Erlicht, con Will Smith. L’acquisizione da parte di Apple dei diritti per “Emancipation” è solo l’ultima di una serie; nei mesi passati la Casa di Cupertino ha ottenuto i diritti per “Killers of the Flower Moon“, un nuovo film di Martin Scorsese, con Robert De Niro e Leonardo DiCaprio, ma anche per “Greyhound“, film ambientato durante la Seconda guerra mondiale che ha come protagonista Tom Hanks e che sarà visibile sul servizio di streaming di Apple a luglio.

