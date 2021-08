Apple TV+, stop Covid per Emancipation con Will Smith

Lo scorso luglio Apple ha vinto la gara per l’acquisto dei diritti su Emancipation per 105 milioni di dollari, per la trasmissione in streaming su Apple TV+. Il thriller d’azione diretto da Antoine Fuqua con Will Smith che racconta la straziante fuga di Peter, uno schiavo fuggiasco che si sottrae con l’astuzia alla caccia di spietati aguzzini nella Louisiana, è stato adesso sospeso a seguito di un piccolo numero di test Covid risultati positivi, tra le centinaia di persone impegnate nella troupe in Louisiana.

Secondo il rapporto, il cast e la troupe sono stati informati della pausa che dovrebbe durare circa cinque giorni. Si tratta di un caso di estrema cautela, e arriva a circa due settimane dall’inizio delle riprese del film diretto da Antoine Fuqua.

Questa è l’ultima produzione di Hollywood in ordine cronologico a mettere in pausa le riprese, come rileva Deadline, a causa dei test positivi nelle ultime settimane, mentre gli USA e non solo sono alle prese con una nuova ondata di Covid alimentata dal ceppo altamente contagioso della variante Delta. Inizialmente la produzione prevedeva di effettuare le riprese in Georgia, ma i piani sono stati cambiati per girare il film in Louisiana nelle stesse località dove sono avvenuti realmente i fatti raccontati nel lungometraggio.

Per ulteriori dettagli sulla produzione di Emancipation destinato alla visione su Apple TV+ vi rimandiamo a questo indirizzo, mentre per saperne di più sull'abbonamento ad Apple TV+ inclusi prezzi, abbonamento per la famiglia – andate su questo articolo di Macitynet.

