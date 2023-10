La ciabatta Smart di meross è in offerta a 28,40 €

Vi piacerebbe poter tenere sotto controllo la ricarica di più dispositivi e l’alimentazione degli elettrodomestici, a distanza e direttamente dal vostro smartphone? Allora approfittate dell’offerta in corso in queste ore per fare tutto questo spendendo meno di 30 €.

Quella in promozione è la ciabatta Smart di meross, simile a molte altre ciabatte elettriche ma con due vantaggi: oltre alle prese Schuko (in questo caso 3) dove poter collegare le spine di alimentatori ed elettrodomestici ci sono infatti quattro prese USB-A dove poter collegare e ricaricare contemporaneamente fino a quattro dispositivi diversi tra smartphone, tablet, auricolari e via dicendo.

Ma come dicevamo le sue funzioni non si fermano qui perché l’anima di questo strumento è Smart: dentro infatti ci sono componenti e tecnologie che abilitano la connettività HomeKit per i dispositivi Apple e quella SmartThings, e oltre a Siri si può scegliere anche il controllo vocale tramite Alexa e Assistente Google.

Questo significa che una volta connessa al router di casa tramite WiFi a 2.4 GHz è possibile controllare tutte le prese direttamente dallo smartphone ed eventualmente programmare automazioni come l’accensione o lo spegnimento in determinati giorni e orari controllando individualmente le prese Shucko o le 4 USB in gruppo.

C’è anche l’interruttore fisico per spegnere tutta la ciabatta anche senza smartphone e ovviamente è dotata di tutti quei sistemi che proteggono ciabatta e dispositivi collegati da sovraccarico, cortocircuito e via dicendo.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto, allora sappiate che in questo momento la trovate in sconto: invece di 76,07 € potete risparmiare il 62% spendendo 28,40 €.

