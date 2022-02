Apple rivela che Audio Spaziale è un successo

Più della metà degli abbonati di Apple Music ascolta la musica in Audio Spaziale: è quanto dichiarano alcuni dirigenti della multinazionale di Cupertino a Billboard evidenziando come la funzione, lanciata a fine giugno dello scorso anno, permetta di fruire del servizio in maniera più coinvolgente. Le statistiche appena pubblicate mostrano il grado di apprezzamento degli ascoltatori, che pare essere elevato: Apple infatti dice che le etichette discografiche che hanno rimasterizzato i brani in Audio Spaziale starebbero registrando un grande aumento nel numero di ascolti.

Per esempio i “The Weeknd” hanno ripubblicato l’album del 2016, “Starboy”, in Audio Spaziale, e gli ascoltatori sono aumentati del 20% nelle successive otto settimane dal lancio rispetto alle otto precedenti. Usando la stessa misura, Billie Eilish ha registrato una crescita simile col suo “When We All Fall Asleep, Where Do We Go”, mentre “Hollywood’s Bleeding” di Post Malone ha avuto il 40% di ascolti in più e “Lover” di Taylor Swift ha aumentato questo numero del 50%.

Secondo Apple questa crescita non si limita soltanto alla musica recente: brani come “Here Comes the Sun” dei Beatles hanno visto crescere gli ascolti del 50%, portando a un conseguente aumento degli ascolti di altri brani della band (+40%). Apple spiega che con l’aumentare degli ascolti dei brani in Audio Spaziale di determinati artisti aumentano le rimasterizzazioni di brani già esistenti da parte di questi ultimi «Una parte della chiave di questo successo è stata quella di assicurarsi che Audio Spaziale fosse altamente accessibile per tutti gli artisti, a tutti i livelli» ha spiegato Rachel Newman, responsabile globale dell’editoria e dei contenuti di Apple Music.

Apple vede Audio Spaziale come un elemento di differenziazione tra Apple Music e i suoi rivali, più di quanto non faccia la musica Lossless: ogni brano nella libreria di Apple Music infatti ora è disponibile in Lossless, ma Oliver Schusser di Apple, vicepresidente di Apple Music e Beats, confermerebbe un interesse di nicchia da parte dei clienti. «Più della metà dei nostri abbonati ascolta musica in Audio Spaziale e quel numero sta crescendo molto molto velocemente». E ancora «Vorremmo che i numeri fossero più alti, ma stanno decisamente superando le nostre aspettative».

Apple non ha mai detto quante tracce sono disponibili in Audio Spaziale: secondo la fonte, al lancio della funzione ce n’erano poche migliaia e da allora (quasi un anno, ndr) questo numero è cresciuto di sette volte.

In questo articolo trovate come attivare Audio Spaziale e Lossless Audio su Apple Music. Invece per attivarlo su Mac in Apple Music e FaceTime rimandiamo a questo articolo di macitynet.