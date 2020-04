Withings monitora l’apnea notturna con il nuovo sensore per materasso

Withings presenta il nuovo sensore per monitorare l’apnea notturna: la società afferma di essere riuscita a integrare una tecnologia di polisonnografia di livello ospedaliero con i suoi sensori per materassi, pronti per essere lanciati sul mercato. Il tappetino riserva la sua attenzione all’apnea notturna, una condizione su cui l’industria tecnologica è sempre più focalizzata.

Secondo la società, il rilevamento dell’apnea del nuovo sensore è stato validato con prove condotte negli ospedali sia in Francia che in altri paesi. E se da un lato Withings ammette che il tappetino non ha le medesime capacità di un’attrezzatura clinica, dall’altro dichiara che si tratta di uno strumento abbastanza preciso, utile per la maggior parte delle persone.

E, come il suo predecessore, il sensore Withings per apnea notturna Sleep Analyzer monitorerà la respirazione, il movimento, la frequenza cardiaca e il ciclo del sonno dell’utente. L’intenzione è quella di offrire all’utente suggerimenti su come migliorare la qualità del proprio sonno, con strument di coaching e tracking per tenersi sempre informati. Peraltro, il tappedito è anche compatibile con la piattaforma IFTTT, così da creare automazioni, spegnendo le luci quando il sensore entra in funzione.

Il nuovo Withings Sleep Analyzer è già disponibile in Europa e nel Regno Unito al prezzo di 130 euro. Come al solito, la disponibilità negli Stati Uniti arriverà successivamente, ma non fino a quando la FDA non avrà controllato la periferica, ritenendola adeguata e corrispondente a quanto dichiarato dal produttore. Considerando l’attuale crisi sanitaria a causa del COVID-19, l’attenzione normativa sarà certamente rivolta altrove, con possibili ritardi per il rilascio di questo dispositivo in USA.

