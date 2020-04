Microsoft testa su iPadOS nuove funzioni in Word e PowerPoint

Microsoft sta offrendo agli utenti iscritti al programma Office Insider la possibilità di testare nuove funzionalità in Word e PowerPoint per iOS/iPadOS.

Tra le novità più interessanti, la possibilità di aprire contemporaneamente documenti multipli, aprendo e lavorando ad esempio su due documenti o presentazioni fianco a fianco con la stess app.

Si tratta di una miglioria ulteriore rispetto a quanto già possibile fare con lo Split View di serie con il sistema, la funzione che consente di aprire due app diverse o due finestre della stessa app, dividendo lo schermo in spazi ridimensionabili (con ad esempio Mail e Mappe e gestire contemporaneamente le due app).

Microsoft spiega che è possibile accedere alla nuova funzionalità toccando, tenendo premuto e trascinando un file dall’elenco dei documenti Recenti, Condivisi e Aperti con l’app aperta nell’angolo per aprirli fianco a fianco.

In Word o PowerPoint è possibile anche usare uno swipe dal basso dello schermo e aprire il dock, toccare e tenere premuta l’icona della stessa app, trascinarla fuori dal dock alla sinistra o alla destra dello schermo e infine aprire il documento con un tap. In Word o PowerPoint è anche possibile accedere alla vista dei documenti Recenti, Condivisi e Aperti nella schermata di avvio, fare tap sul menu “…” per aprire l’elenco dei file e con un tap scegliere “Apri in una nuova finestra”.

La nuova funzionalità, come accennato, è offerta agli utenti iscritti al programma “Office Insider” o a agli utenti iscritti al programma di public beta testing. È possibile partecipa al programma “Office Insider per iOS” installando l’app TestFlight nel proprio dispositivo iOS e facendo click sui link dedicati predisposti da Microsoft.