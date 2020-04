La beta di iOS 13.5 rende più semplice sbloccare l’iPhone con la mascherina

iOS 13.5, release da poco rilasciata come terza versione beta agli sviluppatori e che dovrebbe arrivare nella versione definitiva per tutti a breve, integra una piccola ma comoda novità per chi usa le mascherine filtranti. Come sa bene chi ha provato a sbloccare l’iPhone, mascherine e Face ID non vanno molto d’accordo; nella beta di iOS 13.5 Apple ha semplificato la procedura di sblocco, rendendo più veloce lo sblocco diretto con il codice al posto del Face ID.

Il sito Macrumors riferisce che, quando si prende in mano il telefono per sbloccarlo con il Face ID, e si scorre il display verso l’alto per lo sblocco, se il sistema individua che l’utente indossa una mascherina che copre naso e bocca, ora viene richiesto immediatamente il codice di sblocco; in precedenza il sistema cercava sempre e comunque di ottenere lo sblocco prima con il Face ID e poi con il codice.

Il nuovo sistema di sblocco è comodo per con la pandemia da coronavirus e la necessità per tante persone di indossare una mascherina. Esistono modi per “addestrare” l’iPhone a riconoscere volti parzialmente coperti ma Apple è da lodare per avere pensato ad un piccolo ma comodo aiuto…