ANNKE sconta tutte le sue camere di sicurezza per Natale

ANNKE è ormai uno dei brand più noti nell’ambito della sicurezza domestica, e offre davvero tante soluzioni per mettere in sicurezza la propria casa, grazie a telecamere di qualità, oltre che di facile installazione. Per il Natale il brand mette in sconto praticamente tutte le sue telecamere di maggior pregio e successo. Ecco quali.

ANNKE promette di coprire ogni angolo della casa, grande o piccola, che si tratti della seconda casa, di quella per le vacanze, cortile, della veranda anteriore, del giardino, o altro ancora. Tante le telecamere IP per tenere controllo da remoto la propria casa dovunque ci si trovi, quando si è in ufficio, a fare shopping o in viaggio.

Tra le prime camere in sconto il modello NC800, una camera di sicurezza con risoluzione 4K, visione notturna a colori e ampio angolo di visione da 124 gradi, per tenere sotto controllo il proprio giardino. E’ in grado di riconoscere persone e veicoli e di fornire dettagli precisi anche di soggetti che si trovano a distanze superiori ai 10 metri. Al momento passa da 359,99 euro di listino a 215,99 euro.

Altra camera in offerta, che passa da 135,99 a 81,59 euro è il modello NC400, telecamera per la videosorveglianza da esterno che innova il settore con l’eccezionale visione notturna Acme True Full Color, in grado di trasformare la notte in giorno anche in completa oscurità con soli 0,001 lux. Il risparmio è ancora più conveniente se si sceglie il kit di camere NCK400.

Tra gli altri modelli in offerta anche C500, in grado di catturare dettagli precisi a quasi 10 metri di distanza, e ottima sia nella visione a colori che infrarosso. Questa camera passa da 65,99 euro di listino ad appena 39,59 euro. Tra gli sconti anche il set di camere C500, che prende il nome di H500.

Ancora CZ400, una camera smart in grado di riconoscere un perimetro pre impostato e di inviare segnalazioni istantanee nel caso in cui un intruso varchi il confine delimitato. Da 269,99 euro passa a 161,99 euro.

Altra camera in offerta è il modello C800, che offre un obiettivo da 2,8 mm, con il sensore d’immagine Sony IMX274 di fascia alta calibrato da ingegneri professionisti e in grado di coprire fino a 124° di diagonale FoV, offrendo le migliori riprese 4K Ultra HD in qualsiasi ambiente. Da105,99 euro passa a 63,59 euro. E’ disponibile con un maggiore sconto anche nel set H800.

