I televisori Xiaomi Amazon Fire TV F2 Series sono disponibili in Italia

Il colosso cinese Xiaomi e Amazon annunciano oggi la disponibilità in Italia della nuova gamma di televisori smart, chiamate Xiaomi TV F2 Series. Sono disponibili in tre varianti dimensionali da 43, 50 e 55 pollici, e integrano naturalmente Amazon Fire TV.

Cosi ha commentato Quanxin Wang, General Manager of Product & Technology di Xiaomi International:

Siamo entusiasti di collaborare con Amazon e di portare l’esperienza premium di home entertainment di Fire TV ai nostri utenti. Questa è, infatti, la prima serie di smart TV di Xiaomi con Fire TV integrata, che consente ai consumatori un’esperienza d’uso ancora più smart grazie all’intelligenza di Alexa

Sono tutti display a Risoluzione 4K con un’ampia gamma colore e possono essere collegati ad antenne per digitale terrestre e satellitare. Il sistema operativo Fire OS 7 permette di aggiungere non solo canali in streaming ma anche App e giochi da utilizzare direttamente sul TV.

La Smart TV è controllabile con il telecomando vocale Alexa incluso ed è possibilie cambiare canali, regolare il volume, aprire le app con la voce. Inoltre è possibile gli altri dispositivi intelligenti compatibili in casa, con un semplice comando vocale.

Specifiche tecniche:

Display

• 4K UHD

– Risoluzione: 3,840 x 2,160

– Gamma colori: DCI-P3 90% (typ)

– Profondità colore: 1.07 miliardi (10-bit)

– MEMC: UHD 60HZ

– Angolo di visione: 178°(H)/178°(V)

Audio

• altoparlanti 24 W (2 x 12W)

• Dolby AudioTM, DTS Virtual:X e supporto DTS-HD

Connettività

• Wi-Fi 2.4GHz/5GHz

• Bluetooth 5.0

• Sistema di Broadcasting: DVB-T2/C, DVB-S2

• Composite In (AV)

• Optical digital audio out

• Porte:

– HDMI x 4 (supporto CEC)

– USB 2.0 x 2

– Ethernet (LAN) x 1

– CI Slot x 12

– jack 3.5mm x 1

Sistema

Fire OS 7

Controllo vocale Alexa

Netflix, Prime Video e Youtube pre-installati

Smart home control hub

Processore

CPU: CA55 x 4 up to 4 1.5GHZ

GPU: Mali G52 MP2

• RAM: 2GB

• Storage: 16GB

Xiaomi Amazon Fire TV F2 Series: prezzo e disponibilità

A partire da oggi, la serie Xiaomi TV F2 con Fire TV integrata sarà disponibile su Amazon a un prezzo di:

399 € per la versione da 43″

449 € per la versione da 50″

499 € per la versione da 55″

Da segnalare che nella fase di lancio, sarà possibile acquistare i televisori Xiaomi Amazon Fire TV F2 Series a prezzi promozionali, rispettivamente di 339 € (43″), 379 € (50″) e 419 e (55″) a partire da questa pagina di Amazon.