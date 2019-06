Xiaomi Hey Plus, ecco la Mi Band 3 a colori e con chip NFC

Se vi state chiedendo cosa sia la Xiaomi Hey Plus, potete pensare ad una versione della Mi Band 3 con alcune caratteristiche aggiuntive, probabilmente migliorative. Lanciata successivamente rispetto alla smart band originale, dal punto di vista estetico è quasi indistinguibile dalla Mi Band 3, tranne che per lo schermo.

Xiaomi Hey Plus integra uno schermo leggermente più performante: parliamo di un AMOLED da 0.95 pollici con risoluzione 240 x 120 e touch screen, che appare più piacevole nell’utilizzo.

Oltre allo schermo Xiaomi Hey Plus un’altra differenza fondamentale con la Mi Band 3, ovvero la presenza di un sensore NFC, che consente di interagire con i dispositivi dotati di questa tecnologia e facilita anche l’accoppiamento con il proprio smartphone iOS o Android.

Inoltre, oltre alla classica applicazione Mi Home, è possibile sincronizzare via Bluetooth la smart band anche con l’applicazione Hey+, che qualcuno potrebbe anche preferire alla tradizionale app Xiaomi.

Il dispositivo include tutte le caratteristiche della “versione base”: un accelerometro triassiale e sensore PPG, che permette di abilitare le stesse funzionalità della versione base, ovvero podometro, monitoraggio del battito cardiaco, tracciamento dell’attività fisica, avvisi di sedentarietà, notifiche e tutte le altre funzioni ben conosciute e tipiche della Mi Band 3.

Visto lo schermo migliore e il sensore NFC, l’autonomia si riduce da 20 a massimo 18 giorni, mentre resta la resistenza alla pressione dell’acqua fino a 50 metri (5ATM).

