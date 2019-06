Aggiornamento Boot Camp per i Mac con Fusion Drive

Apple ha rilasciato un aggiornamento per Boot Camp, l’utility di serie con i Mac che consente di installare Microsoft Windows in una partizione dedicata del disco o dell’unità SSD interna.

L’aggiornamento in questione si scarica da questo indirizzo e risolve un problema che impediva la creazione della partizione su iMac e Mac mini con Fusion Drive. Il requisito minimo è la presenza di macOS Mojave 10.4.5.

Per conoscere in dettaglio, passo dopo passo, come installare Windows 10 in ina partizione dedicata del disco o unità SSD interna del Mac, fate riferimento a questo nostro tutorial.

