Amazon liquida auricolari Bose per iPhone: Soundsport 37,99 euro, Bose QC20 159,99 €

L’addio di Apple al jack da 3,5 pollici non ha prodotto solo svantaggi, ma anche qualche vantaggio: uno di questi è la diminuzione massiccia dei prezzi degli auricolari per iPhone con questo tipo di spina su Amazon. Un esempio è nei prezzi di due accessori di Bose studiati apposta per i telefoni di Apple:

Le Bose Soundsport sono degli auricolari tradizionali, studiati appositamente per chi fa palestra, jogging o corsa, che rientrano nel contesto degli accessori “analogici”, quindi a filo. Al loro lancio era state concepite appositamente per gli iPhone ad un prezzo di 150 euro, quindi lo sconto è molto elevavo (quelle per Android del resto costano ancora quasi 70 euro…).

Le Bose QuietComfort 20 appartengono ala stessa categoria degli auricolari a filo, ma sono di tutt’altra categoria. Si tratta infatti di auricolari con soppressione attiva del rumore e pur non essendo un prodotto recente sono di assoluta eccellenza. Al momento del test che abbiamo svolto qualche tempo fa erano erano senza alcun dubbio i migliori auricolari a sopressione attiva del rumore. Funzionano a batteria e stanno in un taschino. Alla cifra offerta sono un vero affare, prezzi più bassi si sono visti solo, letteralmente, per qualche ora lo scorso autunno. Da notare anche qui la differenza tra versione iPhone e versione per Android: quelle per il “nostro” mondo costano 159,99 euro, quelle per i cellulari concorrenti 249,95 euro.

Il fatto che per usare questi auricolari si debba usare il jack, non deve dissuadere dall’acquisto neppure chi ha uno degli ultimi iPhone (da iPhone 7 in su). Sfruttare la promozione è facilissimo: basta usare l’adattare che avete trovato nella scatola oppure comprarsene uno (su Amazon costa circa 9 euro…)

Click qui per comprare le Bose SoundSport ora a solo 37,99 euro, oppure click qui per Bose QuietComfort 20 a 159 euro