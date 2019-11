Xiaomi Mijia MTJD02YL, lampada a LED da scrivania che protegge gli occhi e si controlla con Homekit

L’illuminazione in una casa smart diventa certamente uno degli elementi più importanti da tenere in considerazione. Se si esclude l’ecosistema Philips Hue, gli altri brand protagonisti della scena arrivano dalla Cina. Tra questi certamente Xiaomi, Yeelight e Mijia. Se siete alla ricerca di una lampada da scrivania elegante e performante, il consiglio è di puntare gli occhi e l’attenzione su Xiaomi Mijia MTJD02YL, tra le più eleganti e versatili di sempre.

Xiaomi Mijia MTJD02YL ha un design davvero moderno e minimale, come del resto da tradizione Xiaomi. Ha delle dimensioni non indifferenti, piuttosto appariscente, in grado di diventare la vera protagonista sulla scrivania. Misura circa 55,20 x 16,10 x 16,10 centimetri, e ha un peso di circa 1,5 kg, quindi molto stabile sulla scrivania.

Naturalmente, si tratta di una lampada a LED dimmerabile, non solo nella intensità del fascio luminoso, ma anche nella tonalità, in grado di passare da luce calda a fredda e di adattarsi alle esigenze dell’utente. Tante le modalità pre impostate, come quella lettura, o la modalità a potenza piena, tutte immediatamente attivabili grazie al controllo tramite smartphone, o anche tramite assistente vocale. Da notare che si tratta di una lampada compatibile con l’ecosistema HomeKit di Apple, quindi controllabile con Siri.

Un unico pulsante sulla base permette di controllare intensità e tonalità della luce, mentre il braccio e il design triassiale permette di regolare l’altezza della lampada, e la direzione del fascio luminoso. Si tratta di una lampada che si prende anche cura della vista, non abbagliando gli occhi dell’utente e offrendo tecnologia anti luce blu, per riposare e non affaticare la vista. Al suo interno dispone di modulo Bluetooth 4.2 per un range di circa 10 metri, ma anche di modulo wireless IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz.

La consideriamo una delle migliori sul mercato, per design e funzionalità, e per questo vi lasciamo di seguito il link per acquistarla,

Di certo non è una delle lampade a LED più economiche sul mercato, e solitamente i diversi siti di importazione la propongono a oltre 100 euro. Nel momento in cui scriviamo la si trova in in offerta a 81,44 euro.