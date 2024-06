Il ventilatore da tavolo di Xiaomi ora a soli 30 €

Pubblicità

Dite basta al caldo asfissiante comprando il ventilatore di Xiaomi in offerta a 30 €, una soluzione portatile che vi renderà più piacevoli le vostre giornate, ovunque voi siate.

Grazie al suo funzionamento a batteria non siete vincolati da spazio e posizione, ed essendo piuttosto compatto lo posizionate ovunque. Si ricarica come un cellulare via USB-C e i suoi 4.000 mAh di energia promettono fino a 18 ore di funzionamento continuato, perciò lo potete usare per tutta la giornata.

È alto 25 centimetri e il sostegno di forma conica, con una base di 9 centimetri circa di diametro, si impugna comodamente in mano, così da poterlo usare anche mentre si cammina, si viaggia in treno o in metropolitana.

Grazie anche al peso di circa 700 grammi si può poggiare su un tavolo in maniera stabile, e perciò utilizzare anche sulla scrivania mentre si studia in camera o si lavora in ufficio, mentre si sta preparando i pasti in cucina, oppure al mare, sotto l’ombrellone, e poi al ristorante.

Si può regolare su 4 velocità diverse, così da decidere quanto dev’essere rinfrescante, e la testa si può sia inclinare verticalmente di 90°, sia attivare la rotazione che sposta le 7 pale rotanti a sinistra e a destra, in modo da non avere il vento costantemente diretto.

Con motore brushless, è anche abbastanza silenzioso (34 dB) e la griglia è removibile, così da poter mantenere facilmente pulite le pale.

invece di circa 110 € , il prezzo con cui viene normalmente proposto online, potete risparmiare il 73% andando a spendere intorno ai 30 €.

