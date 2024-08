Apple si è scusata per come è stata rappresentata la Tailandia in uno spot

Pubblicità

Apple ha chiesto scusa per come è stata rappresentata la Tailandia in uno spot diffuso a luglio, un corto con i protagonisti di “The Underdogs” – ufficio già visto in altri spot Apple – che cerca di esaudire richieste assegnate da una top manager da portare a termine in un tempo decisamente ristretto.

Nel nuovo spot (rimosso dal canale YouTube di Apple dopo due settimane dalla disponibilità ma visibile qui) si vedono diversi dispositivi Apple all’opera (incluso Vision Pro); non è particolarmente brillante ma CNN riferisce che ha scatenato reazioni negative in Tailandia.

Nel filmato si vede il team “Underdogs” arrivare in Tailandia per dei lavori da far svolgere in loco. Nella descrizione Apple spiega che si vedono all’opera Mac, iPhone, iPad e Vision Pro, strumenti utili per decidere come quale sarà l’aspetto di un imballo, modificare il progetto all’ultimo minuto, creare prototipi, abbattere barriere linguistiche e molto altro”.

Sui social media diversi utenti si sono lamentati che non si vede il volto più moderno del paese, che il girato è stato modificato per dare – con effetti seppia – un aspetto retrò al filmato e che le riprese hanno indugiato su architetture trasandate. Altre lamentele riguardano scene all’aeroporto, con uno dei protagonisti che perde il bagaglio e cerca aiuto da un membro del personale di terra denominato “Happy”. In patria lo spot è stato attaccato per le rappresentazioni dell’aeroporto, dei trasporti, dell’abbigliamento e dell’alloggio, considerati superati.

“Quando l’ho visto, ho pensato che questa era la Tailandia di 50 anni fa”, ha dichiarato in un video su TikTok David William, content creator statunitense che vive in Tailandia.

Apple’s latest short film commercial 'The Underdogs: OOO (Out Of Office)' that aims to represent its gadgets filmed in Thailand has sparked criticism among Thai people as the commercial portrays Thailand in a low-tech and underdeveloped mood and tone, using a warm colour in… pic.twitter.com/yYgAXCDFUd — Bangkok Post (@BangkokPostNews) July 26, 2024

Il caso ha fatto rumore arrivando alla commissione per il turismo della Camera dei Rappresentanti, che aveva pianificato di invitare i dipendenti di Apple e le agenzie pubbliche per una discussione sull’argomento. Giovedì 1° agosto il portavoce della commissione ha affermato che i thailandesi erano “profondamente insoddisfatti di questa pubblicità” invitando gli utenti a “smettere di usare i prodotti Apple” e scegliere altri marchi.

Apple si è difesa spiegando di aver collaborato con una partner locale, assicurando di non voler offendere nessuno. Un portavoce di Cupertino ha riferito a Bloomberg che il video è stato eliminato. “La nostra intenzione era quella di celebrare l’ottimismo e la cultura del paese, e ci scusiamo per non essere riusciti a catturare pienamente il dinamismo della Thailandia odierna”, ha dichiarato il portavoce.

Si tratta di un nuovo passo falso per il team di comunicazione di Apple. Poco tempo addietro a far discutere era stato lo spot sugli iPad Pro nei quali si vedevano alcuni oggetti schiacciati (strumenti musicali, strumenti creativi, console da gioco, ecc.). Anche per quest’ultimo spot Apple si era scusata, rimuovendo il video.