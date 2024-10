Il colpo basso di Google per far male a Vision Pro

Pubblicità

Non esiste un’app ufficiale dedicata a YouTube per Apple VisionPro e il client di terze parti finora più noto, l’app Juno, è stato eliminato dall’App Store su richiesta di YouTube (Google). Un colpo basso che danneggia le prospettive di successo di VisionPro e dimostra l’intenzione di Google di on dare margini ad Apple sul suo visore AR.

Juno è (o meglio, era) un’applicazione di terze parti per YouTube creata dallo sviluppatore Christian Selig, venduta a 5 Dollari una tantum e senza abbonamenti. Non era un’app ufficiale del servizio video di Google ma sfruttava i suoi contenuti e come tale impossibile da lasciare on line senza il suo permesso.

Dal punto di vista tecnico l’app, ora rimossa da Apple, sfruttava l’API embed di YouTube, permettendo di caricare i video in una web view e di controllare la riproduzione, facendola sembra un’app nativa per visionOS.

Juno offriva finestre ridimensionabili, funzioni per scorrere il video avanti e indietro, per saltare il video di 10 secondi in avanti o indietro e l’oscuramento dell’ambiente virtuale circostante per concentrarsi sul video senza distrazioni.

YouTube ha chiesto a Apple di eliminare l’app Juno dall’App Store senza fornire precisazioni e senza discutere di eventuali problemi, almeno questo è quanto dichiara lo sviluppatore in un post sul suo blog.

Non è chiaro cosa non piacesse a YouTube di un’app che, essenzialmente, si comportava come un browser pensato per mostrare specificatamente video. L’app non includeva meccanismi per bloccare gli annunci pubblicitari (continuando a mostrarli agli utenti non abbonati al servizio Premium), né si presentava come se fosse un’app ufficiale di YouTube.

Ma è del tutto evidente che in questo caso Google abbia operato per impedire ad Apple di mostrare video YoutTube di Vision Pro, un servizio che l’azienda americana non ha alcuna intenzione di fornire e che non vuole che altri possano fornire sfruttando le sue tecnologie e i suoi contenuti. Non una buon notizia, anche in prospettiva, per Apple visto che Youtube è di gran lunga il servizio video più usato al mondo.

Esiste ad ogni modo un diverso client non ufficiale di YouTube per VisionPro: Television di Sandwich; quest’ultimo usa un meccanismo simile a quello di Juno per consentire di cercare video YouTube e riprodurli nella rappresentazione 3D di una vecchia TV.

visionOS a parte, esistono altri client e browser per vari sistemi operativi che consentono di accedere a YouTube e non si comprende perché quest’ultima non gradisse Juno, a meno che la piattaforma per la condivisione e visualizzatone di video non voglia espressamente vietare la riproduzione di filmati su VisionPro: se così fosse, vedremo altri client di terze parti eliminati dall’App Store.