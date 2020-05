Winding Worlds, una piccola perla rara tra i giochi di Apple Arcade

Apple Arcade accoglie nel suo ricco catalogo giochi un’altra piccola chicca. Un titolo del tutto originale, con meccaniche semplici e adatte a tutti, ma con un gameplay certamente diverso e lontano da tutti gli altri giochi. Winding Worlds è un’avventura grafica particolarmente interessante, gratis per chi è abbonato al servizio Arcade.

La trama è alquanto semplice. Casa è lontana e il piccolo protagonista di gioco non sa come o perché si è ritrovato in un mondo strano. Solo una cosa è chiara: dovrà aiutare i suoi nuovi amici in ogni modo possibile, anche se non tutti vorranno cooperare.

I gioco arriva dallo studio di GNOG, ed è un puzzle-adventure in punta di dita con protagonisti una ragazza, un Vermo e un mucchio di cose da lasciarsi alle spalle. Willow vuole vivere in pace per conto suo ma, dopo aver trovato una collana magica rotta, viene trasportata in un’avventura attraverso una rete di strani pianeti, su ognuno dei quali vive un diverso abitante. Guidata dal misterioso Vermo, dovrà scoprire come aiutare i nuovi amici a guarire e voltare pagina.

Il compito del giocatore è quello di seguire Williow e incontrare i tanti personaggi, grandi e piccoli, in un commovente racconto di dolore, amore, verità e accettazione. Tramite semplici movimenti in orizzontale e in verticale, l’utente riuscirà a far muovere il personaggio e a modificare i mondi di gioco.

Il gameplay è così rilassante e meditativo, e farà trascorrere al giocatore circa 2 ore di divertimento. La longevità è anche aiutata dalla possibilità di sbloccare 8 obiettivi su GameCenter.

Di particolare interesse anche la grafica cartoon, davvero ben fatta e che trasporta il giocatore in un mondo onirico, fatto di colori vivaci, ma anche di scenari più bui.

Ricordiamo che Apple Arcade ha un costo di 4,99 euro al mese o di 49,99 euro l’anno, e permette di giocare a tutti i titoli presenti in catalogo, compreso questo Winding Worlds. Tra le pagine di Macitynet è presente la nostra recensione di Apple Arcade oltre alla guida completa al servizio. Tutti gli articoli che parlano di Apple Arcade sono disponibili da questa pagina.