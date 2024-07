Zeblaze Ares 3 Plus, lo smartwatch in acciaio inox a soli 25 €

Pubblicità

Se non ne avete ancora uno, lo Zeblaze Ares 3 Plus attualmente in promozione potrebbe essere lo smartwatch che fa al caso vostro. Completo di tutte le funzioni più moderne in fatto di connettività, è anche robusto e bello da vedere.

La cassa infatti è da 45 mm ed è realizzata in metallo, con alcune parti in acciaio inox, ed è di forma circolare, quindi diversa dai soliti orologi a basso costo con display quadrato o rettangolare.

Lo schermo è per altro un pannello AMOLED da 1,43″ a 466 x 466 pixel, 326 ppi e ben 1.000 nits di luminosità, quindi con la promessa di risultare leggibile anche sotto la luce diretta del Sole.

E poi è certificato IP68, quindi lo potete immergere tranquillamente anche in acqua e usarlo per tracciare l’attività fisica al mare e in piscina. In quest’ottica è infatti in grado di riconoscere e monitorare più di 100 attività sportive, e nel frattempo vi tiene d’occhio anche la salute fisica attraverso la rilevazione h24 della frequenza cardiaca, della ossigenazione del sangue, della pressione e via dicendo.

Si connette al telefono tramite Bluetooth 5.3 e attraverso l’app FitCloudPro per Android almeno versione 5 e iPhone con iOS 10 e successivi personalizzate ogni sua funzione.

Molto buona poi la batteria: ne usa una ricaricabile da 280 mAh che in 1,5 ore è pronta e vi sostiene anche per un mese in modalità risparmio energetico, se invece usate l’orologio per telefonare stile James Bond allora promette fino a 6 ore di autonomia continuata.

Essendoci sia il microfono che l’altoparlante si può usare anche per interagire con l’assistente vocale, in modo da rispondere a un messaggio o effettuare una ricerca online al volo direttamente dal polso.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: questo significa che invece di circa 80 € , il prezzo con cui viene normalmente proposto online, potete risparmiare il 69% andando a spendere intorno ai 25 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

