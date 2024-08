Zeblaze Stratos 3 Ultra, smartwatch con GPS ora a metà prezzo

Pubblicità

Ecco uno smartwatch bello, completo di tutto e adesso anche scontatissimo: grazie alla promozione in corso infatti potete pagare la metà l’ottimo Zeblaze Stratos 3 Ultra, un orologio di ultimissima generazione che non vi farà rimpiangere l’acquisto di modelli ben più costosi.

Le specifiche tecniche infatti sono di alto livello: cassa da 45 mm e cinturino da 22 mm, usa uno schermo circolare da 1,43 pollici con pannello AMOLED a risoluzione 466 x 466 pixel, 391 PPI e fino a 1.000 nits di luminosità, quindi ottimamente leggibile anche sotto la luce diretta del Sole.

C’è poi il GPS integrato che vi consente così di tracciare con estrema precisione la vostra attività, grazie anche alla sua capacità di riconoscere più di 120 sport differenti.

Lo immergete in acqua fino a 5 ATM grazie alla certificazione IP69K che ne assicura la completa resistenza anche alle infiltrazioni di sabbia e polvere.

E poi dura tantissimo: con la modalità risparmio energetico promette fino a un mese e mezzo di autonomia con una sola carica – e poi lo ricaricate in un’ora e mezza, mentre se attivate tutto l’attivabile vi accompagna per quasi quattro giorni consecutivi.

È infatti capace di monitorare la frequenza cardiaca ventiquattr’ore al giorno, l’ossigenazione del sangue, i livelli di stress e il riposo notturno.

E poi lo usate con qualsiasi telefono tramite Bluetooth 5.3, indipendentemente dal sistema operativo. Si può infatti connettere a tutti gli Android purché si stia utilizzando almeno la versione 5, e funziona anche con gli iPhone a partire da iOS 11.

Per connetterlo serve l’app Zeblaze Fit, ma poi tutti i dati raccolti si possono sincronizzare anche con l’app Salute di Apple o con Strava.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: questo significa che invece di circa 120 € , il prezzo con cui viene normalmente proposto online, potete risparmiare il 49% andando a spendere intorno ai 60 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

