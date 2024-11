Commissione Europea, avviata formale indagine antitrust su Corning per il Gorilla Glass degli smartphone

Pubblicità

Corning, l’azienda specializzata nella lavorazione del vetro nota per il “Gorilla Glass” e una ricca tradizione nell’innovare processi produttivi legati a tale materiale, dovrà affrontare un’indagine antitrust della Commissione europea per presunte pratiche anticoncorrenziali che riguardano la sua posizione dominante nel mercato delle coperture in vetro per gli smartphone, in particolare per quanto riguarda la tecnologia “Gorilla Glass“.

La Commissione Europea spiega che Corning ha sede negli Stati Uniti e produce vetri destinati a vari ambiti industriale e applicazioni consumer. Tra i materiali commercializzati, il vetro il vetro Alkali-AS meglio noto con il marchio “Gorilla Glass”, un prodotto infrangibile usato principalmente come cover per i display di dispositivi elettronici portatili quali telefoni cellulari, tablet e smartwatch.

La Commissione teme che Corning abbia falsato le condizioni di concorrenza facendo siglare accordi di fornitura esclusiva ai produttori di telefoni cellulari (gli Original Equipment Manufacturers o “OEM”) e alle aziende che trasformano il vetro grezzo (i rifinitori).

“Rompere lo schermo di un telefono cellulare è un’esperienza molto frustrante e costosa. Pertanto, una forte concorrenza nella produzione del vetro di copertura utilizzato per proteggere tali dispositivi è fondamentale per garantire prezzi bassi e vetro di alta qualità”, ha commentato Margrethe Vestager, Vicepresidente esecutivo responsabile della politica sulla concorrenza. E ancora: “Stiamo indagando se Corning, un importante produttore di questo vetro speciale, potrebbe aver cercato di escludere i produttori di vetro rivali, privando così i consumatori di un vetro più economico e più resistente alla rottura”.

La Commissione ha informato Corning e le autorità competenti in materia di concorrenza degli Stati Membri dell’apertura del caso. Non è stato indicato un termine ultimo per le indagini antitrust, riferendo che la loro durata dipenderà da vari fattori, inclusa “la complessità del caso”, la collaborazione delle aziende interessate e dall”esercizio del diritto di difesa.

Nel 2017 Apple ha investito 200 milioni di dollari in Cornung per sostenere metodi innovativi nella produzione del vetro.

Il cosiddetto Gorilla Glass è di fatto nato grazie ad Apple e ha debuttato con iPhone. Successivamente è stato adottato da altri concorrenti nel campo della telefonia. Come per tanti prodotti, soluzioni e materiali, è stato Steve Jobs a volere fortissimamente l’uso del vetro “Gorilla” (qui la storia di come Jobs venne a conoscenza di questa azienda).