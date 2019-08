Zen Liberty farà dimenticare AirPower

Appoggiare lo smartphone nel punto sbagliato sulla base di ricarica wireless comporta una brutta sorpresa: al risveglio inizieremo la giornata con un tempo di autonomia risicato, un inconveniente che sarà risolto da Zens Liberty.

Questa base di ricarica wireless Qi promette di riuscire dove Apple non è stata in grado con AirPower. In realtà il dispositivo mai arrivato di Cupertino puntava al posizionamento libero e alla ricarica in contemporanea di tre dispositivi, invece con Zens Liberty sarà possibile farlo con due dispositivi.

Per offrire questa praticità d’uso Zens Liberty è dotato di 16 spirali per la ricarica wireless Qi, con potenza massima di 30W, quindi 15W massimi per ciascuno dei due dispositivi. Supporta la ricarica veloce sia per gli iPhone che per i terminali Samsung, in più mette a disposizione una porta USB da 2,4A per caricare un terzo dispositivo via cavo.

Nella confezione viene fornito un alimentatore universale da 45W con connettore USB-C, più gli adattatori separati con standard per le prese di corrente a parete per Europa, Regno Unito e USA, quindi di fatto rendendolo utilizzabile ovunque nel mondo. Stranamente la porta USB è posizionata in alto in un angolo invece che di lato: il costruttore promette che la ragione di questa scelta sarà svelata a breve con un’altra novità mondiale.

Zens Liberty sarà disponibile in due versioni. Kvadrat Edition offre una superficie in tessuto di lana pettinata di alta qualità. Creato in collaborazione con Atlas, questo materiale è stato creato dalla designer danese Margrethe Odgaard: il costruttore assicura un aspetto caldo e di qualità superiore grazie ai dettagli intricati offerti dal tessuto Kvadrat.

Invece gli impallinati di tecnologia probabilmente sceglieranno Zens Liberty Glass in edizione limitata caratterizzato da una superficie in vetro trasparente che mette in bella mostra le 16 bobine che funzionano tutte insieme per ricaricare i dispositivi dell’utente. Entrambe le versioni saranno disponibili a novembre al prezzo di 139,99 euro per Kvadrat edition e 179,99 euro per l’edizione limitata in vetro.

