PES 2020 per iOS e Android arriva in autunno e cambia nome

Il gioco ufficiale eFootball PES 2020 per iOS e Android arriverà in autunno. Konami è pronta a diffondere informazioni sul gioco alla Gamescom 2019, fornendo dettagli su aggiornamenti e funzionalità dell’esperienza principale. Sembra che il titolo sarà completamente rivisto. Ecco come e perché.

Anzitutto il nome. Non sarà semplicemente PES, ma eFootball PES 2020 Mobile. Nello spirito dell’esperienza eSports, la società ha deciso di abbandonare la nomenclatura familiare a favore del nuovo titolo. Sembra che questo sarà il titolo sia delle versioni mobili, che di quelle PC e console.

La versione iOS e Android di eFootball PES 2020 avranno a disposizione una modalità Matchday multipiattaforma. Questa nuova opzione consentirà ai giocatori di unirsi a partite online a tempo “per guadagnare fantastici premi”.

PES Mobile, come ricorda anche la redazione di 9to5mac,mriceverà anche le nuove meccaniche Finesse Dribble. Progettata in collaborazione con il rinomato centrocampista Andrés Iniesta , è una caratteristica su cui Konami sta puntando di distinguersi dalla titanica serie EA di FIFA. L’idea è quella di consentire ai giocatori di attingere alla loro personale “creatività per superare agilmente l’avversario” con un gioco di gambe.

eFootball PES 2020 Mobile dovrebbe arrivare ad ottobre, due mesi prima della nuova modalità online Matchday. La versione console e PC verrà rilasciata il 10 settembre 2019 e i preordini sono ora disponibili. Ricordiamo che Konami ha acquistato i diritti esclusivi per il marchio Juventus, tanto che nella serie FIFA 20 la “vecchia signora” verrà chiamata “Piemonte” e godrà di maglie e loghi non ufficiali, mentre i nomi dei giocatori potranno essere utilizzati.