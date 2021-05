Zoom ha permessi speciali per accedere alla camera di iPad

Vi sarete accorti che è possibile utilizzare Zoom in multitasking anche durante una videochiamata Zoom su iPad, mentre lo stesso risultato non si può ottenere con altre app. Il perché è presto detto: Zoom approfitta di un accesso particolare, che non è consentito ad altri applicativi.

Come riporta 9to5Mac, lo sviluppatore Jeremy Provost ha appreso che Zoom ha un permesso speciale da parte di Apple per utilizzare la fotocamera dell’iPad durante il multitasking di Split View. La società ha dichiarato a Provost di aver ricevuto un “diritto” privato che gli consente di utilizzare un’interfaccia di programmazione adatta al multitasking, che normalmente è off-limits al di fuori di FaceTime.

Questi privilegi esclusivi non sono nuovi, ma in genere sono pubblici e richiedono solo che gli sviluppatori seguano un processo per abilitarli. Ad esempio, è possibile richiedere l’integrazione di CarPlay per un’app di navigazione. Il privilegio alla fotocamera dell’iPad, tuttavia, non è documentato ed è disponibile solo per coloro che Apple considera “degni”, almeno secondo Provost.

Non sorprende che Zoom ottenga questo accesso particolare. L’app di chat video è diventata un pilastro della vita sociale durante questa pandemia: il multitasking potrebbe essere essenziale durante una videochiamata per la scuola e per il lavoro a distanza. La preoccupazione, ovviamente, è che le app concorrenti potrebbero non ottenere lo stesso accesso, risultando quindi svantaggiate. Non sono poche le app sullo store concorrenti con Zoom, quali ad esempio Facebook Messenger, Google Meet o Microsoft Teams.

Questo non vuol dire che Apple riservi tutte le funzionalità speciali per se stessa. 9to5 ha notato che la panoramica della fotocamera Center Stage dell’M1 iPad Pro sarà disponibile per le app di terze parti. Tuttavia, questa ultima scoperta probabilmente non sarà entusiasmante se si desidera che le app di terze parti abbiano gli stessi privilegi di quelle di Apple. Insomma, resta da vedere quali app potranno accedere a questi privilegi speciali per la camera. Ad oggi, solo Zoome, oltre a FaceTime, sembra poterlo fare.