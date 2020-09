Solo 6 € lo smartwatch 116 Plus che misura anche la pressione sanguigna

Se non ne avete mai avuto uno e non sapete se vale la pena investirci una somma considerevole, provate ad acquistare 116 Plus, uno smartwatch che al momento si compra per poco più di 6 euro, un prezzo difficilmente raggiungibile da qualsiasi altro dispositivo simile attualmente in commercio.

Nonostante il prezzo le specifiche sono buone: monta uno schermo touch a colori da 1.3 pollici, Bluetooth 4.0 per il collegamento allo smartphone e una batteria da 150 mAh che promette fino a cinque giorni di autonomia con una sola carica.

È certificato IP67, quindi si può usare anche sotto la doccia e la ricarica avviene senza dover usare cavi o basette: basta smontare la porzione inferiore del cinturino per accedere alla spina USB incorporata e poter collegare così direttamente la cassa ad una qualsiasi presa, da quella del computer ad quella di un qualsiasi alimentatore presente in casa.

Dal punto di vista costruttivo, la cassa è realizzata in metallo mentre il cinturino è in silicone ed è da 20 millimetri. La lunghezza complessiva è di 26 centimetri e, grazie ai fori presenti, è possibile regolarlo intorno a polsi che hanno una circonferenza compresa tra i 16 e i 24 centimetri.

Dal punto di vista delle caratteristiche tecniche, fa un po’ di tutto. Dalle funzioni basilari ovvero gestione delle notifiche dello smartphone abbinato, orologio, sveglia, cronometro, scatto remoto e via dicendo, a quelle correlate all’attività fisica, quindi contapassi, conta-calorie e distanza percorsa, per citarne qualcuna.

Ma sono diverse anche le funzioni che rimandano alla salute: c’è il cardio frequenzimetro, il monitoraggio del sonno, ma anche funzioni più recenti come ad esempio la misurazione della saturazione del sangue e della pressione sanguigna.

Difficilmente uno smartwatch che costa così poco può garantire un’elevata affidabilità, soprattutto per le ultime due misurazioni visto che le tecnologie impiegate per calcoli del genere costano generalmente molto di più dell’orologio stesso.

Ad ogni modo acquistare 116 Plus ha senso per un altro motivo. Con appena 6,88 euro grazie all’attuale prezzo promozionale vi portate a casa uno smartwatch per provare la tecnologia insita nel dispositivo stesso.

Quindi vi mettete al polso un sistema per la gestione delle notifiche dello smartphone e tutto ciò che ne consegue. A quel punto, dopo qualche settimana di utilizzo, potete tirare le somme e decidere se un dispositivo come questo può fare al caso vostro oppure se lo avete trovato del tutto inutile.

Disponibile in cinque colori diversi, lo si acquista cliccando su questo link diretto.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.