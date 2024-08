444 console collegate a una sola TV, record da Guinness dei Primati per un gamer

Pubblicità

Ibrahim Al-Nasser, appassionato di videogiochi che vive a Riyadh (Arabia Saudita) ha conseguito un Guinness World Record per il maggior numero di console collegate a una sola TV: 444 diversi sistemi contemporaneamente.

La collezione di Al-Nasser comprende cinque decenni di sistemi che hanno fatto la storia del gaming, e include dalla Magnavox Odyssey del 1972 (la prima console messa in vendita, precedendo Pong di Atari di 3 mesi), alla PlayStation 5 Slim del 2023.

Non mancano nomi quali Xbox 360 e Nintendo Switch, e anche rarità quali Super A’Can (console venduta esclusivamente a Taiwan nel 1995 e per la quale esistono una dozzina di giochi).

Per la gestione della complessa configurazione, Al-Nasser ha sfruttato più di 30 switcher RCA e 12 switch HDMI (per permettere di controllare e gestire comodamente più dispositivi), oltre a vari convertitori (fondamentali per collegare vecchi sistemi a connettori di nuova generazione).

Per tenere conto delle connessioni, l’uomo ha sfruttato un foglio elettronico creato con Excel, con dettagli sull’ubicazione e procedure per l’attivazione di ciascuna console. “Dopo un po’ di tempo mi sono reso come di avere una grande selezione di console da gioco con le quali non potevo giocare. Man mano che aggiungevo gli switch, mi è venuta l’idea di connettere tutto a un’unica TV e poi di contattare il Guinness dei Primati per l’unicità del progetto”.

A proposito di record, il maggior numero di console possedute da una sola persona è di Linda Guillory di Garland (Texas) con 2430 console.