I migliori joystick e controller per iPad

Adesso che i dispositivi Apple diventano sempre più vere e proprie console da gioco, grazie a servizi come Apple Arcade, o Xbox Cloud Gaming, dotarsi di un controller diventa davvero importante. Già, perché i giochi di cui spesso si parla sono davvero profondi e complessi, e non basilari o casual, come i primissimi apparsi in App Store. Ed allora, ecco una selezione dei migliori joystick e controller per iPad. Citiamo il tablet della Mela perché il grande schermo, lo rende una piattaforma di gioco perfetta per godere a pieno di titoli da console.

aiino HeroPad

Heropad è un controller wireless compatibile con iOS, tvOS, iPadOS. Realizzato appositamente per Apple Arcade, è il compagno ideale per chi ha sottoscritto un abbonamento al servizio giochi di Apple. Lo si potrà certamente utilizzare con AppleTV, dunque a casa, ma anche in viaggio abbinandolo ad iPhone o iPad. Si tratta di un controller di gioco dalle dimensioni standard, dunque simile a quelli di iSony e Microsoft, e propone un design ergonomico, con pulsanti retroilluminati a led, e batteria ricaricabile. Il pad, nota di non poco conto, è aggiornabile tramite firmware qualora si dovesse registrare qualche problema con abbinamento o supporto multiplayer. Su Amazon costa circa 60 euro e si acquista direttamente a questo indirizzo.

SteelSeries Nimbus+

SteelSeries Nimbus+ non è il più recente sulla piazza, ma il brand continua ad essere uno dei preferiti in ambito iOS, perché nato e sviluppato proprio intorno all’idea di trasformare iPhone e iPad in console da gioco. Si tratta, dunque, di un controller assolutamente ottimizzato per i dispositivi della Mela.

Naturalmente, è certificato Made For iPhone (MFi). Tra le sue funzionalità, propone anche stick analogici cliccabili, così da associare ulteriori azioni di gioco che si vanno ad aggiungere a quelle del D-pad e degli altri tasti del controller: sette tasti frontali più due pulsanti a spalla, uno destro e uno sinistro. SteelSeries Nimbus+ propone ben 50 ore di autonomia per gli utenti Apple. Si acquista a meno di 80 euro si Amazon, direttamente a questo indirizzo.

PXN 6603

Se si vuole risparmiare un po’, ma senza certamente rinunciare alla importante certificazione Made For iPhone, il consiglio è quello di dare una possibilità a questo controller di gioco PXN. Design ergonomico, propone speciali finiture per migliorare la presa durante la sessione di gioco. Sebbene funzioni perfettamente con iPad, il disegno della clip può mantenere in sede un dispositivo da 6 pollici, dunque ottimizzato anche per l’uso con smartphone. Al suo interno una batteria al litio da 550 mAh, integrata e non rimovibile, che assicura fino a 15-20 ore con una sola ricarica. Costa 49,90 euro e si acquista su Amazon direttamente da qui.

Dual Sense

Non ha di certo bisogno di presentazioni l’ultimo controller wireless che Sony ha presentato in abbinamento alla sua PS5. Prende il nome DualSense ed è compatibile con iOS. Propone una la forma più futuristica rispetto agli altri e con una doppia colorazione. I dispositivi Apple da iOS 14.5 e iPadOS 14.5 possono essere abbinati al Dual Sense tramite connessione Bluetooth. Una volta connesso, è possibile utilizzare il controller wireless per controllare giochi e applicazioni compatibili. Si tratta, certamente, di una scelta premium. Ha un costo di 65,99 euro, e si acquista su Amazon da qui.

DualShock 4

Se volete risparmiare, o magari lo avete in casa, sappiate che anche il precedente controller di PS4 è un validissimo alleato per giocare su iPad. E’ compatibile con Apple Arcade e, dunque, permette di godere a pieno dei titoli presenti in catalogo. Purtroppo, almeno al momento, non sembra essere meno costoso di quello PS5, our rimanendo una scelta da non sottovalutare affatto se lo si acquista ad un prezzo inferiore, soprattutto per la sua qualità costruttiva e per la presenza del touch pad che permette anche di navigare con comodità sulle diverse interfacce grafiche. Su Amazon è disponibile a questo indirizzo.

Xbox Controller

Se pensate di utilizzare l’iPad per il servizio di giochi in streaming Microsoft, allora la scelta che fa per voi è certamente il controller originale per Xbox Series. La qualità costruttiva è impareggiabile, e il touch and feel che si ottiene è ai massimi livelli. Il pad perfetto per i giocatori più hardcore, e per i giochi più profondi e complessi. Certo ha il suo costo, ma i 59,90 euro richiesti sono assolutamente giustificati. Clicca qui per acquistarlo.

Per saperne di più su Apple Arcade vi rimandiamo a questo nostro articolo, mentre per Xbox Cloud Gaming il link di riferimento è quest’altro.