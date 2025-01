Lampadine LED, kit da 8 pezzi a solo 1 €

Pubblicità

Le lampadine LED attualmente in promozione, proposte in un pratico kit da 8, rappresentano una valida soluzione per chi cerca un’illuminazione efficiente, versatile e adatta a ogni esigenza domestica.

Sono disponibili con attacco E14 o E27, quindi le montate praticamente su qualsiasi tipo di apparecchio, dalle lampade da tavolo alle plafoniere, cosi come lampadari e luci decorative.

In fase di acquisto è inoltre possibile scegliere tra una varietà di consumi che vanno dai 3 ai 15 Watt in modo da comprare il kit adatto all’ambiente in cui si intende installare a seconda della quantità di luce necessaria, che si tratti di un’illuminazione delicata per il soggiorno o di una luce più intensa per la cucina o lo studio.

Infine si può scegliere tra luce bianca, fredda oppure calda, in modo da adattarle perfettamente all’atmosfera che si desidera creare. Ad esempio la luce calda è ottima per ambienti accoglienti e rilassanti come camere da letto e salotti, mentre la luce fredda è maggiormente indicata per spazi che richiedono una maggiore visibilità come cucine, bagni o uffici.

Nel momento in cui andrete a selezionare il kit avete anche la possibilità di scegliere tra diverse forme, anche particolari – con una lunghezza variabile di 10-13 cm a seconda della forma scelta – che sono ottime per decorare la casa con uno stile originale e sofisticato, specie se si montano su paralumi che lasciano la lampadina ben visibile.

Ciascuna usa una copertura anti abbaglio così da generare una luce morbida e confortevole senza fastidiosi riflessi o sfarfallii.

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: questo significa che invece di circa 13 € , il prezzo con cui viene normalmente proposto online, potete risparmiare il 92% andando a spendere meno di 1 € per quelle da 3W, fino a poco meno di 5 € per il kit da 8 lampadine da 15W.

Quella in corso è una Offerta di Benvenuto, perciò il super-prezzo è valido soltanto per i nuovi clienti del rivenditore; tutti gli altri possono invece comprarlo al prezzo di listino.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

