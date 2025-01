Juice supervaluta il tuo iPhone per comprare un nuovo modello

Pubblicità

Nei negozi Juice, catena di negozi Apple Premium Partner, portando in permuta il proprio iPhone usato viene supervaluto fino a 80 euro per acquistare un nuovo modello risparmiando. Per chi desidera acquistare uno degli ultimi modelli iPhone 16, 16 Pro oppure iPhone 15 la promozione rimane valida fino al 29 marzo 2025.

Per esempio portando in permuta iPhone 15 Pro 128GB, da Juice si può comprare iPhone 16 Pro a solamente 549 euro, invece del prezzo di listino di 1.189€. Chi lo desidera può anche suddividere l’importo da pagare in 12 rate senza interessi da 45,75 euro al mese.

Invece iPhone 16 che di listino parte da 929 euro, da Juice si può comprare a partire da 422€, portando in permuta iPhone 15 da 128GB, anche qui con una supervalutazione Juice di 80€. In questo caso l’importo da pagare si può suddividere in 12 rate senza interessi da 35,17€ al mese.

La supervalutazione Juice fino a 50 euro in più vale anche per iPhone 15 che parte da solamente 459€ invece del prezzo di listino di 829€ con la permuta di un iPhone 14 da 128GB usato. Anche qui si può scegliere di pagare in 12 piccole rate da 38,25€ al mese senza interessi.

Ricordiamo che sul sito Juice è disponibile un configuratore che permette di calcolare una stima provvisoria del valore del tuo dispositivo Apple usato, infatti Juice ritira e permuta non solo iPhone ma anche iPad, Mac e Apple Watch usati per l’acquisto di un nuovo modello.

Per la valutazione completa occorre visitare uno dei negozi della catena Juice: l’elenco dei punti vendita Juice è disponibile da questa pagina.