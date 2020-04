A maggio AirPods “light”, cuffie in-ear e il nuovo MacBook Pro di Apple?

Avendo previsto correttamente il lancio dell nuovo iPhone SE per il 15 aprile di quesat’anno e indicato esattamente molte caratteristiche dello smartphone in questione, Jon Prosser è diventato il nuovo “leaker” di riferimento tra gli appassionati del mondo Apple che seguono i suoi account social, anche se in passato non sono mancate “predizioni” che poi si sono rivelate del tutto inesatte e dunque anche le sue indiscrezioni vanno prese “con le molle” e per quello che sono: rumor e supposizioni.

Da tempo si vocifera che Apple prepara nuove versioni degli auricolari AirPods, con modelli che includono “AirPods Pro Lite“, “AirPods X Generation“, in altre parole cuffie over-ear. Nelle passate settimane si è vociferato di un evento che avrebbe dovuto svolgersi a marzo ma Apple, a quanto si dice, lo ha annullato per via della questione coronavirus.

L’ultimo tweet d Prosser riferisce che Apple è pronta a presentare i prodotti “che avrebbe dovuto presentare nell’evento di marzo”. Non è chiaro a quali prodotti faccia riferimento Prosser ma nel tweet afferma che questi verranno “presentati il prossimo mese probabilmente insieme al nuovo MacBook Pro”.

New AirPods (which were supposed to be at the March Event) are now ready to go.

Probably alongside the MacBook Pro next month.

— Jon Prosser (@jon_prosser) April 19, 2020