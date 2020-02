Apple AirPods X Generation avvistati in un inventario a 399 dollari

Entro poche settimane arriverà un nuovo accessorio audio marchiato Apple: anche se il nome AirPods X Generation rimanda direttamente alla gamma di auricolari bianchi true wireless della multinazionale di Cupertino, molto probabilmente si tratta di un dispositivo diverso. Secondo la maggior parte degli osservatori potrebbe trattarsi delle nuove cuffie top di gamma senza fili di cui circolano anticipazioni fin dal 2018.

Il nome AirPods X Generation è affiancato anche da un prezzo, 399 dollari, ed è stato avvistato da diversi dipendenti della catena di negozi statunitensi Target, all’interno del database dei prodotti proposti in vendita dell’azienda, come dimostra una schermata pubblicata dallo youtuber USA John Posser. In vista dell’arrivo di un nuovo prodotto a listino, spesso le società di preparano con l’inserimento di un segnaposto nel database interno dei prodotti.

Per questa ragione sia il nome AirPods X Generation che il prezzo abbinato non sono da considerarsi quelli finali e ufficiali. Negli scorsi giorni sono circolate alcune anticipazioni di un nuovo modello di auricolari Apple indicati come AirPods Pro Lite, ma non è ancora chiaro quali funzioni e caratteristiche possano avere. Secondo alcuni potrebbe trattarsi di una nuova versione di AirPods Pro ma senza cancellazione del rumore, in ogni caso l’offerta di auricolari Apple con tre modelli e tre fasce di prezzo molto ravvicinate, sembra già completa.

Multiple Target employees have started reaching out to me about this 🤔

Showing up in their systems and on UPC scanners is this mysterious “Apple AirPods (X Generation)” listing, priced at $399. 👀

Potentially Apple’s over-ear “StudioPods” headphones. Launch soon (March)? pic.twitter.com/NVcqH8As47

— Jon Prosser (@jon_prosser) February 22, 2020