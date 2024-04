Telecamera da taschino con ore di autonomia a meno di 14 €

Un registratore vocale per conferenze e università, ma anche una telecamera per filmare tutto quel che ci accade durante la giornata: è il prodotto in promozione a meno di 14 Euro, una soluzione compatta e versatile di cui difficilmente riuscirete a fare a meno.

È infatti molto compatto e maneggevole: nei suoi 10 x 3 x 2 centimetri racchiude infatti una telecamera che si può usare per filmare di tutto, dalle feste ai paesaggi in vacanza, ma anche passeggiate e via dicendo. Grazie alla clip si può appendere al taschino, sicché può essere usata anche dalle forze dell’ordine come strumento di registrazione per la difesa personale.

Registra su microSD e c’è la modalità Loop che cancella automaticamente le vecchie registrazioni per far spazio alle nuove, in modo da avere sempre in memoria le ultime ore di registrazione.

È dotata di visione notturna in modo da riuscire a filmare anche al buio e presenta sul fondo un attacco da 1/4″ che permette di fissarla saldamente ad un qualsiasi treppiede.

Filma in Full HD con angolo di campo di 120° ed è possibile ruotare manualmente la testa in modo da direzionare la ripresa, inclinandola di 180° in orizzontale e 90° in verticale.

La batteria è da 1.000 mAh e promette fino a 6 ore di autonomia con una sola carica. C’è anche il modulo WiFi per guardare in tempo reale ciò che si sta registrando tramite app sullo smartphone, mentre tramite lo schermo incorporato è possibile controllare facilmente le varie impostazioni, usando il dispositivo anche come semplice registratore vocale.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: questo significa che invece di 32,19 € , il prezzo con cui viene normalmente proposto online, potete risparmiare il 56% andando a spendere soltanto 13,97 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

Le immagini presenti in questo articolo sono state messe a disposizione dall’inserzionista.